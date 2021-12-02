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Siyaset Yılmaz Ateş: CHP evlatlarını yiyerek iktidara gelemez
Siyaset

Yılmaz Ateş: CHP evlatlarını yiyerek iktidara gelemez

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Evlatlarını yiyen, gayri milli politikalara sapan, programını çiğneyen bir yönetimle CHP iktidara gelemez" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 17:21:00 -
Yılmaz Ateş: CHP evlatlarını yiyerek iktidara gelemez

 

Mehmet Sevigen’in ihracı üzerine yazılı bir açıklama yapan CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "CHP, Kurtuluş Savasıyla kurulan Devletin ve Cumhuriyet'in ilkeleriyle örtüşen programına inanan kadrolarla yüz yıldır, Türkiye'nin en etkili siyasi kurumu olarak varlığını sürdürmektedir. Yalnız Türkiye'nin değil, demokratik ülkelerin en uzun yaşayan siyasi partilerinden de biridir CHP.

Sayın Kılıçdaroğlu, bu ilkeleri ve kadroları iktidara gelmenin önünde engel olarak gördüğü için, parti içi demokrasiyi, programı ihlal ederek tasfiye etmektedir. 'Helalleşme' videosunda da açıkça itiraf etmiştir. Milli çıkarlarımızdan oluşan ilkeler yerine gayri milli politikalar, ulusal birliğimizi savunan kadrolar yerine, bölücü terör örgütlerini masum göstermeye çalışan, kurucumuz Atatürk'e hakaret eden ithal kadrolar konmaktadır" dedi.

Yılmaz Ateş açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Kıyımın son örneği Sevigen'dir

Asırlık CHP'nin temelleri tahrip edilerek, çaydan toplanan molozlarla onarılmak istenmektedir. Bu onarmak değil, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni içine sindirmeyen, dört bir yandan kuşatmak isteyen dış ve işbirlikçi iç güçlerin tuzağına düşmek veya teslim olmaktır. Çünkü; molozlar ana yapıyla uyum sağlamaz ve tutmaz. Taban 'iktidara geliyoruz' havucuyla oyalanırken bir taraftan da kıyım devam etmektedir. Sayın Mehmet Sevigen'in ihracı da kıyımın son örneğidir.

CHP evlatlarını yiyerek iktidara gelemez

Emek veren evlatlarını yiyen, Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulusal birliğini savunmada mahçup davranan bir yönetime bu millet güvenmez, iktidara da gelinmez, gelinse de CHP iktidarı olmaz."

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