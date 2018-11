Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Müslüman Türk milletini ifsad edici yazı ve röportajlarıyla tanınan Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın para karşılığında röportaj yaptığını iddia etmişti. Bugünkü yazısında bu konuya değinen Arman, iddialara çok sert cevap verdi. İşte Arman'ın yazısının ilgili bölümü:

MESLEK hayatım boyunca pek çok gerçek dışı ithamla karşı karşıya kaldım. Bu, en iğrenciydi. Benimle ilgili bu iftirayı çıkaran, iftiraya iftira ekleyen, köpürten herkes şerefsizdir! Bugüne kadar susmamın nedeni gazetemin açıklamayı kendisinin yapmak istemesi. Açıklama dün birinci sayfadan duyuruldu ve yapıldı.

Ben açık bir kadınım. Her konuda şeffaf oldum. 26 yıldır Hürriyet’te çalışıyorum. İşimi de hep tutkuyla yaptım. Herhangi bir röportajdan para aldığımı, para istediğimi söyleyecek bir babayiğit varsa gelsin karşıma, yüzüme söylesin. Ya da çıksın medyaya söylesin, “Evet verdim!” diye. Bu yapılan aşağılık bir şey, isim vermeden muallak bir şekilde gazetede yayınlanan her röportajda para alışverişinin olduğunun ima edilmesi... O zaman açıkla! Söyleyeni de getir karşıma! Düşmanlığın, kıskançlığın, alt oymanın bu kadarı fazla! Bir de gazetem bana iyi bir maaş ödüyor, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyayım? Benim menajerim filan da yok, ben şarkıcı mıyım? Neresinden tutarsan tut elinde kalacak bir iftira. Benim alnım açık. Gizli saklı bir şeyim yok. Saklayamam da zaten. Her şeyi anlatırım ben. Evet, markalarla işbirliği yapılmıştır. Sadece bizde değil, tüm dünyada projeler geliştiriliyor. Üstelik sadece ben değil, pek çok yazar dahil olmuştur. Her şey kurumun bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir ve Hürriyet’in işidir...

HAMİŞ: En acı bulduğum da, ben kazıkları en çok kendi meslektaşlarımdan yedim! Nasıl bitmez tükenmez bir kıskançlıktır bu! “İnsanlar neden gazete okumuyor eskisi kadar?” diyoruz, biz iyi haberler yapıp, yaratıcı işler yapıp genç nesle de okutacağımıza birbirimizi yiyoruz!

HAMİŞ 2: Ayrıca ‘Yarım Kalan Hayatlar’ kapsamında bu kadar insana destek olduk. Bu da bir marifet değil, gazetecinin görevi aynı zamanda gücünü sosyal fayda için kullanması. Yıllarca ben elimden geleni yaptım. Bana iftira atanlar, ahkâm kesenler benim yaptığım sosyal faydanın binde birini yapmış mı? Madem yeri geldi, bunu da yazıyorum: ‘Yarım Kalan Hayatlar’ kapsamında Doğan Ailesi de o kadar yardıma muhtaç insana destek oldu ki... Benim haber yaptığım, ihtiyacı olan, iki engelli çocuğu olan aileye ev aldılar, para ve kira yardımında bulundular. Ve asla bunların açıklanmasını istemediler. Ama utanmadan Aydın Doğan’ın bile adını karıştırdılar. Yok efendim ben açıktan para almışım da Aydın Bey, “Madem öyle yarısını bize versin” demiş! Rezillik bu...

