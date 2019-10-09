Yıllık yüzde 5 büyümenin formülü üretim ve satıştan geçiyor

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) üretim ve ihracatın büyümeye net katkısının arttırılması öngörülüyor. Bu çerçevede ekonomi yönetimi tanıtım faaliyetlerine önem veriyor, teşvikleri arttırıyor. İhracatçılar ise yükte hafif pahada ağır ürünleri dünyaya sunmaya odaklanıyor.

Dikkatler ihracatçılarda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2020-2022 dönemine yönelik YEP’te ortalama yüzde 5 büyüme hedefine yer verildiğini vurgulamasının ardından da ekonomi çevrelerince hükümetin ve ihracatçıların atacağı adımlar yakın takibe alındı.

17 ülke markajda

Bu çevrelerce Ticaret Bakanlığı’nın 2023 için 226,6 milyar dolar ihracat hedefi belirleyerek eylem planı ilan etmesi olumlu karşılanıyor. ABD, Çin, Japonya ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu 17 hedef ülkeye makine, otomotiv ile kimya ihracatını arttırmaya dönük plan, beğeni topluyor. Bakanlığın ihracatçıların krediye erişimini kolay kılan girişimleri de takdir yağıyor.

Ülke ülke dolaşıyorlar

İhracatçılar ise yeni bölgelere yönelerek müşteri adetlerini arttırma gayretindeler. Bu minvalde ülke ülke dolaşıyorlar, ürünlerini dünyanın tamamına tanıtmak ve satmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İhracatçı birliklerinin yöneticileri, ülkeyi büyütmek ve refahı arttırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtiyorlar. Yeni bir başarılar ortaya koyacaklarını dile getiren aynı yöneticiler, “226,6 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. İhracatı devamlı arttırarak büyümeye ilave katkı yapacağız” görüşünde birleşiyorlar.

Yarış çetin geçiyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada rekabetçi ortamın, katma değerli ürünleri üretmeyi ve dünyanın tamamına yaymayı gerektirdiğini vurguladı. “Daha evvel firmalar yeni ve pahalı ürünler üretmekten kaçınıyorlardı. Birbirlerini tekrar ediyorlardı” diyen Akyüz, “Gelinen aşamada şirketler yarışın çetin olduğunu görmeye başladılar. Yarışta ön planda olmak için daha kaliteli ve pahalı ürünler üretip ihraç etmeye koyuldular” ifadelerini kullandı.

Akyüz, makine ve kimya sektörlerinin ihracat kilogram birim fiyatını önemli oranda arttırdıklarına işaret ederek, “Öbür taraftan savunma sanayiinde, otomotivde, bilişimde yerli ve yeni ürünlerin üretimi ve satışı eksene alınıyor. Ne mutlu, orijinal komponentler ve yazılımlar ortaya koyuluyor. Böylelikle Türkiye yarı değil, tam mamul ürünler satan ülke haline geliyor” yorumunda bulundu.

Amacımız ekonomiye ivme katmak

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, amaçlarının satışlarını arttırmak ve ekonomiye ivme katmak olduğuna dikkat çekti. Makine imalatının sanayiyi rekabetçi kılan stratejik bir faaliyet alanı olduğunu anlatan Karavelioğlu, şöyle devam etti: “Çin, Almanya, Japonya ve İtalya gibi dünya devleri toplam ihracatlarının yüzde 17 ila 20’sini makine sektörüyle yapıyorlar. Bu oran Türkiye’de şu anda yüzde 10,5 seviyesinde. Makine ihracatçılarımız bu oranı her sene yukarı taşıyarak orta vadede yüzde 15 mertebesine çıkarma gayretinde. İmalatçılarımızın Ar-Ge ve inovasyona önemle eğilmeleri; ürünlerinin kalitelerini arttırmaları bu hedefi yakalamamızı mümkün kılacak. Türkiye makine sektörü her sene ihracatının yüzde 60’ını Avrupa ülkeleri ile ABD’ye yapıyor. Sektörün 9 aylık ihracatında en büyük pay Almanya, ABD ve İngiltere’nin. ABD’ye yaptığımız makine ihracatı yüzde 13,3 artışla 1 milyar dolar olup bu ülkede kilogram başına ortalamamız 14,4 dolara çıktı. Biz bu başarımız dünya ölçeğine yaymak için faaliyet yürütüyoruz. Ar-Ge ve inovasyonun teminat altına alınacağı, kayıt dışıyla amansızca mücadele edilerek haksız rekabetin önüne geçileceği bir yatırım ve faaliyet ortamının bizi bu rekabette daha da kuvvetli kılacağı kanaatindeyiz.”