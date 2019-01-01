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Yıllık yatırımcı rehberi (7)

01 Ocak 2019 Salı 14:41
Yıllık yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2018 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:


Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - BorçlanmaAraçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,03364435,29
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,03285831,85
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,03658531,02
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,05444730,51
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,05504830,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon SepetiEYF0,01158912
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab.Değ. EYF0,03100224,79
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab.Değ. EYF0,0268622,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirakEndeksi EYF0,0408710,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0288725,3
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,05924322,39
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF0,01368321,5
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,01344620,13
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF0,01569819,61
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ.(Döviz) EYF0,0180935,62
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,01798515,13
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,01652214,8
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,01492514,04
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,01188813,65
Emeklilik Fonları (BES) - KıymetliMadenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,02509735,58
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,02428735,55
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,02389535,54
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,02327835,35
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,02267235,35
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,03646118,99
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,02037918,95
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para PiyasasıEYF0,05314618,87
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,05036418,84
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,01909618,75
Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk5) Getiri % Sıralı
Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon SepetiFonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef FonSepeti EYF0,013057-1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak EndeksiEYF0,023245-22,19
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,016821-18,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,055411-18,41
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,016431-18,32
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,049472-17,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma &Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,009941-6,99
NN Hay. Em. Karma EYF0,087623-5,14
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ.Gr. EYF0,012891-4,95
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,029562-4,06
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,016504-3,67
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,013809-14,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,013331-13,69
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,01922-13,52


Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır.


(Sürecek)

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:41
  1. Yıllık yatırımcı rehberi (7)

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