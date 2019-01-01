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Yıllık yatırımcı rehberi (3)

01 Ocak 2019 Salı 14:40
Yıllık yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama olarak yüzde 16,14 yükseliş yaşanırken, bu dönemde BES fonları yüzde 11,06 değer kazandı.

BES fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 35,04 ile Kıymetli Madenler BES fonları olurken, yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 34,3 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Geçen "Hisse Senedi" yatırım fonları yüzde 4,79 değer kaybetti.

BES emeklilik fonlarından ise "Hisse Senedi" BES fonları yüzde 12,46 ve "Fon Sepeti" fonları 0,85 düşüş yaşadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


FonKategori AdıYıllık Kategori Endeks Getiri(%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks KazandıranFon AdetFon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
YILLIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları16,14320194122
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları17,47846417
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları16,5616133
Yatırım Fonları - Hisse SenediFonları-4,7967859
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon13,41774432
Yatırım Fonları - KatılımFonları19,93392811
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları34,314140
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları18,3323230
YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)11,06265162102
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları14,76563817
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları-0,85202
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi-12,4628226
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar6,751167343
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları10,39281414
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler35,0414140
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası18,3221210


(Sürecek)

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:40
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