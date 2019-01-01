Yıllık yatırımcı rehberi (3)01 Ocak 2019 Salı 14:40
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama olarak yüzde 16,14 yükseliş yaşanırken, bu dönemde BES fonları yüzde 11,06 değer kazandı.
BES fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 35,04 ile Kıymetli Madenler BES fonları olurken, yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 34,3 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
Geçen "Hisse Senedi" yatırım fonları yüzde 4,79 değer kaybetti.
BES emeklilik fonlarından ise "Hisse Senedi" BES fonları yüzde 12,46 ve "Fon Sepeti" fonları 0,85 düşüş yaşadı.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|FonKategori Adı
|Yıllık Kategori Endeks Getiri(%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks KazandıranFon Adet
|Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet
|YILLIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ
|Yatırım Fonları
|16,14
|320
|194
|122
|Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
|17,47
|84
|64
|17
|Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
|16,56
|16
|13
|3
|Yatırım Fonları - Hisse SenediFonları
|-4,79
|67
|8
|59
|Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
|13,41
|77
|44
|32
|Yatırım Fonları - KatılımFonları
|19,93
|39
|28
|11
|Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
|34,3
|14
|14
|0
|Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
|18,33
|23
|23
|0
|YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ
|Emeklilik Fonları (BES)
|11,06
|265
|162
|102
|Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
|14,76
|56
|38
|17
|Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
|-0,85
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
|-12,46
|28
|2
|26
|Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
|6,75
|116
|73
|43
|Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
|10,39
|28
|14
|14
|Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
|35,04
|14
|14
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
|18,32
|21
|21
|0
(Sürecek)
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