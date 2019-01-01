Yıllık yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama olarak yüzde 16,14 yükseliş yaşanırken, bu dönemde BES fonları yüzde 11,06 değer kazandı.

BES fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 35,04 ile Kıymetli Madenler BES fonları olurken, yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 34,3 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Geçen "Hisse Senedi" yatırım fonları yüzde 4,79 değer kaybetti.

BES emeklilik fonlarından ise "Hisse Senedi" BES fonları yüzde 12,46 ve "Fon Sepeti" fonları 0,85 düşüş yaşadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:





FonKategori Adı Yıllık Kategori Endeks Getiri(%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks KazandıranFon Adet Fon Kategori Endeks KaybettirenFon Adet YILLIK YATIRIM FONLARIİSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 16,14 320 194 122 Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları 17,47 84 64 17 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları 16,56 16 13 3 Yatırım Fonları - Hisse SenediFonları -4,79 67 8 59 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon 13,41 77 44 32 Yatırım Fonları - KatılımFonları 19,93 39 28 11 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları 34,3 14 14 0 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları 18,33 23 23 0 YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 11,06 265 162 102 Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları 14,76 56 38 17 Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları -0,85 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi -12,46 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar 6,75 116 73 43 Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları 10,39 28 14 14 Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler 35,04 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası 18,32 21 21 0





(Sürecek)