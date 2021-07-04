Yıllık müzekart ücreti ne kadar? Müzekart ile hangi müzelere girilir?

Koronavirüs salgını sebebiyle müzeler salgın tedbirleriyle kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Müze ziyaretinde bulunacaklar ise girişlerde kimler için ücret ödenmeyeceğini, giriş ücretlerinin güncel listesini merak ediyor.

Müzekart nedir?

MüzeKart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Milli Saraylar'a bağlı 300’den fazla müze ve örenyerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.Satın aldığınız ilk günden itibaren bir yıl boyunca geçerlidir.

Yıllık müzekart ücreti ne kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı müze giriş ücretlerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından, “Tüm müzelerimiz; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, Diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺’dir” denildi.

Müzekart ile hangi müzelere girilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Milli Saraylar'a bağlı 300’den fazla müzeye, Müzekart ile girebilirsiniz. Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi Müzesi, Pamukkale Ören Yeri, Alanya Kalesi vb. pek çok müzeye söz konusu kartla girebilirsiniz.

MÜZEKART İLE GİDEBİLECEĞİNİZ MÜZELERİN LİSTESİ