0553 313 94 23

Yıllık iznin parası alınır mı? Senelik izin kaç gündür?

Milyonlarca çalışan bir yıl boyunca harıl harıl çalışıyor. Bu çalışmanın karşılığında kanunen kendilerine tanınan senelik iznini elde eden çalışanların bazıları yıllık izni normal süresinde çıkar bazıları bayram izinleriyle birleştirip çıkar bazıları ise senelik izne çıkmayıp yıllık izninin parasını almak ister. Peki senelik izin kaç gündür? Memurlar senelik izne çıkmayıp parasını alabilir mi? Ya da memurlar senelik iznini bir başkasına devredebilir mi?

28 Mayıs 2019 Salı 08:29
Yıllık iznin parası alınır mı? Senelik izin kaç gündür?

Milyonlarca çalışan bir yıl boyunca harıl harıl çalışıyor. Bu çalışmanın karşılığında kanunen kendilerine tanınan senelik iznini elde eden çalışanların bazıları yıllık izni normal süresinde çıkar bazıları bayram izinleriyle birleştirip çıkar bazıları ise senelik izne çıkmayıp yıllık izninin parasını almak ister. Peki senelik izin kaç gündür? Memurlar senelik izne çıkmayıp parasını alabilir mi? Ya da memurlar senelik iznini bir başkasına devredebilir mi?

Yıllık izin kaç gün 2019? Yıllık izin kaç günde hak edilir? Yıllık izin kullanılmazsa ücreti ne olur? İşten çıkarken yıllık izin ücreti alınır mı? Çalışanın izni kullanmama, işverenin de kullandırmama gibi bir hakkı yok. O yüzden iş akdi devam ederken izni paraya çevirmek mümkün değil. Kullanılmayan izinlerin bedeli iş akdi bittiğinde son ücretten ödenir. İşçinin tazminat aldığına, istifa edip etmediğine bakılmaz.

İzin kullanımının yoğunlaştığı yaz tatili yaklaşırken çalışanları, ‘kaç gün iznim var, istediğim zamanda izin kullanabilecek miyim?’ telaşı sardı. Son düzenlemeler, çalışanların izin kullanımı konusunda elini rahatlattı. Yıllık izinlerle ilgili son yapılan düzenlemeyle birlikte artık ilki ‘10 gün’ olmak üzere sonraki tüm izinler birer gün bile kullanılabiliyor. Özellikle 9 güne tamamlanan bayram tatillerinde bu durum izni uzatıyor. Düzenlemelere rağmen kullanılmayan izinler çalışanla işveren arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Burada da zaman aşımı diye bir durum yok. 

Senelik izin günü neye göre belirleniyor?

Çalışanların kaç gün izin yapacakları işyerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. Buna göre 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor.

Kullanılmayan yıllık izin parası alınır mı?

Çalışanın izni kullanmama, işverenin de kullandırmama gibi bir hakkı yok. O yüzden iş akdi devam ederken izni paraya çevirmek mümkün değil. Kullanılmayan izinlerin bedeli iş akdi bittiğinde son ücretten ödenir. İşçinin tazminat aldığına, istifa edip etmediğine bakılmaz. Kullanılmayan izinlerin yanması söz konusu değil. Bu izinler bir sonraki yıl ya da başka bir dönemde kullanılabilir. Ama asıl kural iznin tamamının hak edilen yıl içinde kullanılmasıdır. İzin hakkında ‘zaman aşımı’ diye bir süre söz konusu değil. İş akdi devam ettiği sürece işçinin izin hakkı saklı kalır. Ancak memurlar için durum farklı. Tam zamanlı çalışanlarla aynıdır. İzin süresi kısaltılamaz.

Yıllık izinler nasıl hesaplanır?

Yıllık izinlere denk gelen resmi tatillerle hafta tatilleri izin sürelerinden sayılmaz. Yani 14 gün izin hakkı olan bir çalışan bu süreye iki tane pazar tatili denk geldiği için 16 gün izne çıkar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 08:29
  1. senelik izin kaç gündür?
  2. Memurlar senelik izne çıkmayıp parasını alabilir mi?
  3. Yıllık izin kaç gün 2019?
  4. Yıllık izin kaç günde hak edilir?
  5. Yıllık izin kullanılmazsa ücreti ne olur?
  6. İşten çıkarken yıllık izin ücreti alınır mı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya Kongre Bürosu, IMEX Frankfurt Fuarı’na katıldı
    1. Antalya Kongre Bürosu, IMEX Frankfurt..
    2. Trump: Bibi ve benim daha yapacak çok..
    3. İstanbul merkezli "siber..
    4. Resmi rezerv varlıkları Nisan’da azaldı
    5. Dünya Oyun Oynama Günü, n11.com'da..
    6. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK..
    7. Sıcaklarda baraj, gölet ve sulama..
    8. İl Sağlık Müdürlüğünden randevu..
    9. Tartıştığı abisini kalbinden bıçakladı
    10. Cilt hastalıkları baharda artıyor
    11. Hakurk nerede? Hakurk operasyon mu..
    12. Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
    13. Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale..
    14. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    15. Sanatçı Mehmet Pala: Sanatçılık adı..
    16. Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü
    17. Ege, bu hafta sıcak geçecek
    18. Çaldıran’da 5 ton 625 kilo inci kefali..
    19. Borsa, güne yükselişle başladı
    20. Trabzonspor, yabancılardan en fazla..
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız