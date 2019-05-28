Yıllık iznin parası alınır mı? Senelik izin kaç gündür?

Milyonlarca çalışan bir yıl boyunca harıl harıl çalışıyor. Bu çalışmanın karşılığında kanunen kendilerine tanınan senelik iznini elde eden çalışanların bazıları yıllık izni normal süresinde çıkar bazıları bayram izinleriyle birleştirip çıkar bazıları ise senelik izne çıkmayıp yıllık izninin parasını almak ister. Peki senelik izin kaç gündür? Memurlar senelik izne çıkmayıp parasını alabilir mi? Ya da memurlar senelik iznini bir başkasına devredebilir mi?

Yıllık izin kaç gün 2019? Yıllık izin kaç günde hak edilir? Yıllık izin kullanılmazsa ücreti ne olur? İşten çıkarken yıllık izin ücreti alınır mı? Çalışanın izni kullanmama, işverenin de kullandırmama gibi bir hakkı yok. O yüzden iş akdi devam ederken izni paraya çevirmek mümkün değil. Kullanılmayan izinlerin bedeli iş akdi bittiğinde son ücretten ödenir. İşçinin tazminat aldığına, istifa edip etmediğine bakılmaz.

İzin kullanımının yoğunlaştığı yaz tatili yaklaşırken çalışanları, ‘kaç gün iznim var, istediğim zamanda izin kullanabilecek miyim?’ telaşı sardı. Son düzenlemeler, çalışanların izin kullanımı konusunda elini rahatlattı. Yıllık izinlerle ilgili son yapılan düzenlemeyle birlikte artık ilki ‘10 gün’ olmak üzere sonraki tüm izinler birer gün bile kullanılabiliyor. Özellikle 9 güne tamamlanan bayram tatillerinde bu durum izni uzatıyor. Düzenlemelere rağmen kullanılmayan izinler çalışanla işveren arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor. Burada da zaman aşımı diye bir durum yok.

Senelik izin günü neye göre belirleniyor?

Çalışanların kaç gün izin yapacakları işyerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. Buna göre 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor.

Kullanılmayan yıllık izin parası alınır mı?

Çalışanın izni kullanmama, işverenin de kullandırmama gibi bir hakkı yok. O yüzden iş akdi devam ederken izni paraya çevirmek mümkün değil. Kullanılmayan izinlerin bedeli iş akdi bittiğinde son ücretten ödenir. İşçinin tazminat aldığına, istifa edip etmediğine bakılmaz. Kullanılmayan izinlerin yanması söz konusu değil. Bu izinler bir sonraki yıl ya da başka bir dönemde kullanılabilir. Ama asıl kural iznin tamamının hak edilen yıl içinde kullanılmasıdır. İzin hakkında ‘zaman aşımı’ diye bir süre söz konusu değil. İş akdi devam ettiği sürece işçinin izin hakkı saklı kalır. Ancak memurlar için durum farklı. Tam zamanlı çalışanlarla aynıdır. İzin süresi kısaltılamaz.

Yıllık izinler nasıl hesaplanır?

Yıllık izinlere denk gelen resmi tatillerle hafta tatilleri izin sürelerinden sayılmaz. Yani 14 gün izin hakkı olan bir çalışan bu süreye iki tane pazar tatili denk geldiği için 16 gün izne çıkar.