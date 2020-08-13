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Aktüel

Yıllık izine gelen Ordulu asker kazada öldü

Fındık hasadı için memleketine gelen asker, evine 5 kilometre kala geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:33:20 -
Yıllık izine gelen Ordulu asker kazada öldü

ORDU (AA) - Eskişehir'den yıllık izinini geçirmek üzere memleketine gelen Ordulu asker, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Adem Meşe (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Fatsa-Aybastı Yolu Kuşkayası mevkisinde, seyir halindeki bir minibüse çarptı.

Ardından kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçurumdan yuvarlanarak ırmağa düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Meşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Adem Meşe'nin, Eskişehir'de Jandarma Uzman Onbaşı olarak görev yaptığı ve fındık hasadı için yıllık izine ayrılarak memleketi Ordu'ya geldiği öğrenildi.

Öte yandan kazanın baba evine yaklaşık 5 kilometre mesafede meydana geldiği bildirildi.


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