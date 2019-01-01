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Yıllık dış ticaret açığı 17 ayın en düşük seviyesinde

Açıklanan Kasım ayına ve ocak-kasım dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artışla 15 milyar 529 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi.

01 Ocak 2019 Salı 11:51
Yıllık dış ticaret açığı 17 ayın en düşük seviyesinde

Kasım ayına ve ocak-kasım dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artışla 15 milyar 529 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 89,8 azalışla 651 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasımda ayında yüzde 69,1 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 96’ya yükseldi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 11:51
  1. dış ticaret istatistikleri
  2. ithalat
  3. ihracat
  4. dış ticaret açığı
  5. İhracatın ithalatı karşılama oranı

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