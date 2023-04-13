‘Yıllardır zehir yutuyorum’ dedi, baharatçılara dava açtı Baharat değil zehir yiyormuşuz

İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne açılan davaya göre, 3 Kasım 2022 tarihinde Singapur Gıda Otoritesi (Singapore Food Agency/SFA) tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda bir Türk firmasına ait sumak, tatlı biber ve tavuk baharatı ürünlerinde, gıdalarda kullanılması yasaklı olan kanserojen maddelerin bulunduğu ve bu firma ürünlerinin toplatıldığı bildirildi. Kamuoyunda büyük bir şok etkisi yaratan bu haberin ardından açıklama yapan baharat firması, iddiaların asılsız olduğunu ve laboratuvar değerlerinin normal olduğunu tüketicilere iletti. Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetlemelerde de bu firmaya ait sumak ürünlerinde renklendirici tespit edildi ve ürünler piyasadan toplatıldı.

‘MANEVİ OLARAK ALTÜST OLDU’

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, akademisyen ve avukat Prof. Dr. Mehmet Köksal da o firmaların ürünlerini kullandığını belirterek avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, “Müvekkil, günden güne zehirlendiğinden habersiz şekilde uzun yıllar boyunca bu firmanın ürünlerini kullanmıştır. Müvekkil, yaşı itibarıyla insan yetiştirmeye en verimli döneminde ve topluma faydalı birçok projesini gerçekleştirmekte iken, zamanla yavaş yavaş zehir yuttuğunu ve ailesinin de zehirlenmesine sebep olduğunu öğrenmiş, manevi olarak altüst olmuştur. Müvekkilin mevcut sağlık sorunlarının başlamasına, tetiklenmesine veya artmasına yasaklı kanserojen madde içerikli baharatları tüketmesinin katkısının olması da akla ve vicdana uygundur. Açtığımız bu dava, davalının ürettiği ‘zehirli’ olduğu şüphelenilen baharatlar sebebiyle müvekkilin ömründen eksilen zamanı ve zarar gören sağlığını getiremeyecektir.

Mahkemenize göndereceğimiz baharatların laboratuvarda test edilerek insan sağlığına zararlı olup olmadığının ve yasaklı maddeler içerip içermediğinin tespitini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 35 bin lira manevi tazminatın iki şirketten tahsilini istiyoruz” denildi.