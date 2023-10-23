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Gündem Yıllardır SİHA kullanmadıklarını söylüyorlardı... İsrail böyle ifşa oldu!
Gündem

Yıllardır SİHA kullanmadıklarını söylüyorlardı... İsrail böyle ifşa oldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 16:42:00 -
Yıllardır SİHA kullanmadıklarını söylüyorlardı... İsrail böyle ifşa oldu!

İsrail’in Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) kullanımı ve SİHA’larda kullandığı mühimmatlar ifşa oldu. İsrail’in SİHA kullanımı, ilk kez bu denli açık kaynak olarak belgelendi.

İnsansız hava platformu alanında dünyanın ilk 4 ülkesi içerisinde olduğu kabul gören İsrail, birçok ülkeye bu alanda ihraca gerçekleştirdi. Ancak yıllardır silahlı insansız hava aracı kullandığını politikası gereği kabul etmeyen İsrail’in, ürettiği silahlı bir insansız hava aracının fotoğrafına dahi ulaşmak imkansızdı.

SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre; uzun bir aranın ardından İsrail’in SİHA kullanımı ve mühimmatı, belgelendi. Sosyal medyaya (Iran Defence) yansıyan görüntülerde, İsrail’in Hermes 450 ve Heron-TP tipi İHA’ları silahlandırdığı görüldü.

İsrail’in SİHA’larında mühimmat olarak ise Spike Tanksavar Füze ailesi mensubu Spike-MR üzerinden geliştirilen bir füzeyi kullandığı değerlendiriliyor. Mühimmatın ismi, açık kaynaklarda Mikholit olarak geçiyor.

Öte yandan Mikholit’in İsrail’in tek SİHA mühimmatı olmadığı ve lazer güdümlü farklı SİHA mühimmatlarına da sahip olduğu değerlendiriliyor. Hermes 450’nin 4 veya 8 adet, Heron-TP’nin ise 2 adet mühimmat ile görev yapabildiği üzerinde duruluyor.
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Mikholit Mini Füzeleri, 4’lü lançerden atılıyor. Hermes 450, her kanadında birer adet 4’lü Mikholit lançeri taşıyabiliyor.

Öte yandan İranlı kaynaklara göre İsrail’in Kolombiya’ya ihraç ettiği Hermes 450 İHA’lar, esasında silahlı yapıdalar. Kolombiya, Hermes 450’lerin yanında İsrail’den lazer güdümlü bazı mühimmatlar da tedarik etti.

İsrail’in SİHA kullanımını gizleme çabalarının ölçüsünün, kırıma uğrayarak yabancı ülke topraklarına düşen SİHA’larının enkazını F-16 ve F-15 tipi savaş uçaklarıyla bombalayacak kadar yüksek düzeyde olduğu biliniyor. Lübnan’a düşen İsrail SİHA’larının enkazları, birden çok kez İsrail savaş uçakları tarafından bombalanmıştı.

Tam olarak teyit edilemese de İsrail’in SİHA kullanımının tarihçesinin, 2009’a kadar uzanabileceği hatta daha da öncesine gidebileceği değerlendiriliyor.

 

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