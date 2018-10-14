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Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile yaşayan şahıs sonunda enselendi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1975 yılında ölen kardeşinin adına kimlik çıkararak yıllardır bu kimlikle illegal işler yaptığı iddia edilen Mehmet Açil, yakalanarak tutuklandı.

14 Ekim 2018 Pazar 18:42
Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile yaşayan şahıs sonunda enselendi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanlı köyünde yaptıkları operasyonda 1975 yılında ölen kardeşi Murat Açil adına kimlik çıkaran Mehmet Açil'in yakalanması için çalışma başlattı.

Eve giden jandarma ekipleri kapıyı açan annesine Mehmet Açil’i sordu. Açil’in annesi, ölen oğlunun adı olan 'Murat' ismi ile Mehmet Açil’e seslenince aranan şahsın evde olduğu ortaya çıktı. Mehmet Açil’in 1975 yılında ölen kardeşinin adına çıkardığı kimlikle illegal işlerini yaptığı tespit edildi. Mehmet Açil, evrakta sahtecilik suçlaması ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 18:42
  1. Düzce
  2. Murat Açil
  3. Mehmet Açil
  4. Yıllarca kardeşinin ismiyle yaşadı

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