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Gündem Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! Mustafa Sandal'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı
Gündem

Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! Mustafa Sandal'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı

Yeniakit Publisher
2024-01-02 14:52:00 - 2024-01-02 15:19:55
Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! Mustafa Sandal'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı

'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında pazarladığı soyu İran'dan gelen Mustafa Sandal, Kelime-i Tevhid bayrağına saldırdı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne katılan bir vatandaş Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle alçak bir saldırıya uğradı.

Faşist Ümit Özdağ'ın provokasyonlarının bir sonucu olarak yorumlanan kalleş saldırıya tepkiler peş peşe geldi.

İranlı Mustafa'dan alçak saldırı

Soyu İran'dan gelen şarkıcı parçası, kalleş saldırı üzerinden Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldı.

"Magazin dünyası" diye tabir edilen "kokuşmuş mahallenin" pohpohlayarak "sanatçı" adı altında pazarladığı Mustafa Sandal şu alçak ifadelerle Kelime-i Tevhid bayrağına saldırdı:
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