Yıllardır kimler sanatçı diye pohpohlanmış görün! Mustafa Sandal'dan Kelime-i Tevhid bayrağına alçak saldırı
'Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında pazarladığı soyu İran'dan gelen Mustafa Sandal, Kelime-i Tevhid bayrağına saldırdı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Galata Köprüsü'nde "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşüne katılan bir vatandaş Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle alçak bir saldırıya uğradı.
Faşist Ümit Özdağ'ın provokasyonlarının bir sonucu olarak yorumlanan kalleş saldırıya tepkiler peş peşe geldi.
İranlı Mustafa'dan alçak saldırı
Soyu İran'dan gelen şarkıcı parçası, kalleş saldırı üzerinden Kelime-i Tevhid bayrağını hedef aldı.
"Magazin dünyası" diye tabir edilen "kokuşmuş mahallenin" pohpohlayarak "sanatçı" adı altında pazarladığı Mustafa Sandal şu alçak ifadelerle Kelime-i Tevhid bayrağına saldırdı:
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"Hilafet bayrağı açmak' ciddi bir suç! Anayasal düzene karşı çıkan o vatandaş neden gözaltında değil? Üstelik polisin yanında bir kez daha açmış o bez parçasını!"