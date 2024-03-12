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Siyaset Yıllardır CHP'den başkası mı yönetiyordu? Özgür Özel'den İzmir'de şaka gibi açıklama
Siyaset

Yıllardır CHP'den başkası mı yönetiyordu? Özgür Özel'den İzmir'de şaka gibi açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-12 20:35:00 - 2024-03-12 21:10:11

CHP yıllardır hizmet götüremediği İzmir'de 'Atatürkçülük' maskesiyle yönetimi devam ettirirken Özgür Özel'den şaka gibi bir açıklama geldi. Özel, “İzmir’in taleplerine bakıyoruz ve ona göre İzmir'de büyük bir değişimi, büyük bir dönüşümü hep birlikte başlatıyoruz” diyerek CHP'nin yetersiz hizmetine dair itiraf gibi ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programları kapsamında Bayraklı’da halk buluşmasına katıldı. Özel’e CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal eşlik etti.

Deprem Anıtı Meydanı’nda Bayraklılı vatandaşlara seslenen Özel, yıllardır CHP yönetimindeki İzmir'de hizmetin yetersiz kaldığına dair itiraf gibi açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri tasfiye etme operasyonu kapsamında yeniden aday göstermediği Tunç Soyer yönetimine üstü kapalı eleştirilerde bulundu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Birileri diyor ki efendim Cumhuriyet Halk Partisi acaba İzmir'i çantada keklik mi sanıyor? Acaba Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'i dinlemiyor mu? Vallahi biz İzmir'i dinliyoruz, okuyoruz, anketler yaptırıyoruz, taleplerine bakıyoruz ve ona göre İzmir'de büyük bir değişimi, büyük bir dönüşümü hep birlikte başlatıyoruz. Geçmiş dönemlerde partimize hizmet eden tüm belediye başkanlarımız çok kıymetli. Ancak İzmir'in en önemli talebi büyük bir değişim, büyük bir dönüşümden yana. Bu değişim ve dönüşümün İzmir'de iki önemli aksı var. Bunlardan bir tanesi kadınlar. Bugüne kadar Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet’in, kurtuluş mücadelesinin ilk kurşununun sıkıldığı ve düşmanın en nihayetinde denize döküldüğü bu kentte Atatürk, bütün dünyadan Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden yıllar yıllar önce kadına seçme seçilme hakkı vermişken, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bir kadın devriminin zamanı gelmişti. Bugüne kadar partimizde toplam 6 kadın belediye başkanımız vardı. Bugün hepsi seçilecek yerden. İzmir'in en büyük 5 ilçesinden üçünde ve toplam 30 ilçeden 9’unda kadın adaylarımız var. Atatürk'ün kızlarını Atatürk'ün kentine emanet ediyorum”

4 yıldır aklınız neredeydi?

2020 yılında yaşanan İzmir depremiyle ilgili de konuşan Özel, “117 canımızı kaybettik. Bu enkazların başında gözyaşı döktük. Şimdi bu 2 arkadaşımızın temel görevi depremde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için tüm işlerin takipçisi olacaklar. Hangi yetkilerini kullanmaları gerekiyorsa kullanacaklar. Bir daha aynı gözyaşını yaşamamak için ikisine de çok inanıyorum” ifadelerine yer verdi.
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