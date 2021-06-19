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Gündem Yıllar sonra ilk kez doğru konuştu! 'Kabahat bizde'
Gündem

Yıllar sonra ilk kez doğru konuştu! 'Kabahat bizde'

Yaptığı hemen hemen her konuşmada başkalarında suç bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra ilk kez kendisinde hata buldu. Gaziantep'te konuşan Kılıçdaroğlu, 'Biraz da özeleştiri yapalım' diyerek, "Neden Gaziantep'in nüfusu artıyor da bizim milletvekili sayımız artmıyor? Kabahat kimde? Anteplilerde mi biz de mi? Haşa! Anteplilerde böyle bir kabahat yok, kabahat bizde" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 13:52:00 -

CHP’nin Gaziantep’te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na 11’i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 247 belediye başkanı katıldı. Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada ise bir ilke imza atarak kendisinde kusur buldu.

"Kabahat bizde"

Antep'te oy oranını ve milletvekili sayısının artmamasından şikayet eden Kılıçdaroğlu kusuru kendisinde buldu. Kılıçdaroğlu 'Biraz da özeleştiri yapalım' diyerek, "Neden Gaziantep'in nüfusu artıyor da bizim milletvekili sayımız artmıyor? Kabahat kimde? Anteplilerde mi biz de mi? Haşa! Anteplilerde böyle bir kabahat yok, kabahat bizde" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Putsavar

çünkü siz mezhepçi 
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Fatih

Adam genel evini açarken kurban kesti. Biz daha niye oy verelim Celal Doğan denen şahşiyetsize. Hem de PKK'lı olduğunu sonradan öğrendik. Biz şehrimizi PKK'lılara bırakacak kadar şerefsiz değiliz.
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