Yıllar sonra ilk kez doğru konuştu! 'Kabahat bizde'

CHP’nin Gaziantep’te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na 11’i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 247 belediye başkanı katıldı. Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada ise bir ilke imza atarak kendisinde kusur buldu.

"Kabahat bizde"

Antep'te oy oranını ve milletvekili sayısının artmamasından şikayet eden Kılıçdaroğlu kusuru kendisinde buldu. Kılıçdaroğlu 'Biraz da özeleştiri yapalım' diyerek, "Neden Gaziantep'in nüfusu artıyor da bizim milletvekili sayımız artmıyor? Kabahat kimde? Anteplilerde mi biz de mi? Haşa! Anteplilerde böyle bir kabahat yok, kabahat bizde" ifadesini kullandı.