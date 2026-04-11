Yıllar sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de ilk imza için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin hücum hattına yapacağı ilk takviyelerden birinin eski golcüsü Vedat Muriqi olacağı öne sürüldü.

MURİQİ TRANSFERE SICAK BAKIYOR

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca’da forma giyen Vedat Muriqi’nin, yeniden Fenerbahçe formasını giymeye oldukça sıcak baktığı belirtildi. Transferin 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

ARA TRANSFERDE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

31 yaşındaki golcü, kısa süre önce yaptığı açıklamada ara transfer döneminde Fenerbahçe ile temas kurduğunu dile getirmişti. Muriqi, “Ocak ayında Fenerbahçe’ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi” ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Tecrübeli santrfor, bu sezon Mallorca formasıyla 29 maçta görev aldı. Muriqi, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

6 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Vedat Muriqi, 2019 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’den 2020’de ayrılmış ve Lazio’ya 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kosovalı golcünün sarı-lacivertli takıma dönüşü, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.