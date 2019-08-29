0553 313 94 23

Yıllar sonra döndüğü baba evinde ölü bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, evlendikten sonra yerleştiği mahalleden baba evine geri dönen 42 yaşındaki Gürkan Öztürk, zeytin tarlasında ölü bulundu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
Yıllar sonra döndüğü baba evinde ölü bulundu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, evlendikten sonra yerleştiği mahalleden baba evine geri dönen 42 yaşındaki Gürkan Öztürk, zeytin tarlasında ölü bulundu.


Olay, saat 11.00 sıralarında Efeler’e bağlı Kuyucular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuyucular Mahallesinde yaşayan ve evlendikten sonra İlyasdere Mahallesinde yerleşen Gürkan Öztürk (41), geçtiğimiz günlerde aile içerisinde yaşanan tartışmanın ardından baba evine geri döndü. Sabah saatlerinden itibaren Öztürk’ten haber alamayan yakınları, onu evin arkasındaki zeytin tarlasında hareketsiz bir şekilde yatarken gördü.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Gürkan Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için morga kaldırılan Öztürk’ün Aydın OSB’deki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faiz riski yönetimi için yurt dışına giden dolar içeride kalacak
    1. Faiz riski yönetimi için yurt dışına..
    2. Kiraladıkları otomobili para karşılığı..
    3. İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri..
    4. Melikgazi’de salça günleri başlıyor
    5. Madde bağımlısı cami bahçesinde sızdı,..
    6. Son dakika tatilciler için otobüs..
    7. Kulüpler Birliği’nde Fikret Orman..
    8. BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı
    9. Katar 2 yıl aradan sonra Ürdün'e..
    10. Güngören'de dolandırıcılık operasyonu
    11. Aydın Büyükşehir Belediyesi iftar..
    12. Özlü’nün mahalle ziyaretleri devam..
    13. Hükümlüler Van Gölü sahilinde temizlik..
    14. İtalya'dan STK gemisindeki kadın ve..
    15. İBB'de işten çıkarmalar
    16. Çetinkaya: "Bu yıl tamamlanmadan..
    17. Yol çalışmasında insana ait kafa tası..
    18. İskoç Muhafazakar Parti lideri..
    19. Başkan Palancıoğlu: "1923’ten emin..
    20. Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat..
    21. Çetinkaya: "TLREF'e dayalı swap..
    22. Yıllar sonra döndüğü baba evinde ölü..
    23. Kayısı reçeli nasıl yapılır? Kayısı..
    24. Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan..
    25. 2019 KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
    26. Highway’den Zafer Bayramına özel..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Şule..
    28. Ali Gökay Turhal Kaymakamlığı görevine..
    29. TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu’ndan 30..
    30. Ahlat’ta 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf..
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Türkiye’den nokta atışı! F-35’leri geri verebilirler
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı