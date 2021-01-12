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Dünya Yıllar sonra bir ilk! Hava sahalarını Katar'a açtılar
Dünya

Yıllar sonra bir ilk! Hava sahalarını Katar'a açtılar

Mısır yönetimi Katar uçakları için hava sahasını açtığını ve doğrudan uçuşlara da izin verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 14:17:00 -
Yıllar sonra bir ilk! Hava sahalarını Katar'a açtılar

Mısır Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşref Noyer, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hava yolu şirketi “Egypt Air” ve Katar Hava Yolları’nın karşılıklı uçuşlara başlayabileceklerini kaydetti.

Mısır'ın Katar hava yolu şirketleri için uyguladığı ambargoyu kaldırdığını ifade eden Noyer, “Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildi.” ifadelerini kullandı.

Geçen 5 Ocak’ta düzenlenen 41’inci Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire de imza koymuş ve 3 yıllık Katar ambargosunun ardından 4 Arap ülkesi Katar ile tekrar uzlaşmaya varmıştı.

Söz konusu ambargo nedeniyle 2017 yılından bu yana Katar ve Mısır arasında direkt uçuşlar yapılamıyordu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar uçakları için hava sahalarını açmıştı.

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