  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yıllar öncesinden ibretlik tavsiye! Mehmed Zahid Kotku Hazretleri: Müslüman kimlere oy vermez?
Gündem

Yıllar öncesinden ibretlik tavsiye! Mehmed Zahid Kotku Hazretleri: Müslüman kimlere oy vermez?

Türkiye, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için gün sayarken, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri'nin (k.s) sağlığında cemaatine vermiş olduğu hafızalara kazınan "oy" tavsiyesi yeniden gündeme geldi. Mehmed Zahid Kotku Hazretleri (k.s), yıllar öncesinde Müslümanların kimlere oy vermemesi gerektiği üzerine ibretlik bir tavsiyede bulunmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 11:50:00 - 2022-09-07 12:52:25
Yıllar öncesinden ibretlik tavsiye! Mehmed Zahid Kotku Hazretleri: Müslüman kimlere oy vermez?

 Yeniakit.com.tr 

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru ilerlerken, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri'nin (k.s) Müslümanlara yönelik "oy" tavsiyesi yeniden gündeme geldi.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında topyekun 6+1'li masada buluşurken, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri'nin (k.s) yıllar öncesinde verdiği ibretlik tavsiyesi hafızalardaki yerini koruyor.

'Müslüman açlıktan öleceğini bilse'

Sağlığında cemaatine seçimlere ilişkin uyarıda bulunan Mehmed Zahid Kotku Hazretleri (k.s), "Seçim zamanı kullandığımız reyler bizim hangi tarafın adamı olduğumuzu açıkça göstermektedir." dedikten sonra, bir Müslümanın kimlere oy veremeyeceğini şöyle anlatmıştı:

Hiçbir Müslüman açlıktan öleceğini bilse bile bir Allahsıza, bir dinsize, bir masona ve bir caniye katıyyen rey veremez. Ve onların tarafını tercih edemez.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23