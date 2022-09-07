Yıllar öncesinden ibretlik tavsiye! Mehmed Zahid Kotku Hazretleri: Müslüman kimlere oy vermez?

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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru ilerlerken, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri'nin (k.s) Müslümanlara yönelik "oy" tavsiyesi yeniden gündeme geldi.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında topyekun 6+1'li masada buluşurken, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri'nin (k.s) yıllar öncesinde verdiği ibretlik tavsiyesi hafızalardaki yerini koruyor.

'Müslüman açlıktan öleceğini bilse'

Sağlığında cemaatine seçimlere ilişkin uyarıda bulunan Mehmed Zahid Kotku Hazretleri (k.s), "Seçim zamanı kullandığımız reyler bizim hangi tarafın adamı olduğumuzu açıkça göstermektedir." dedikten sonra, bir Müslümanın kimlere oy veremeyeceğini şöyle anlatmıştı:

Hiçbir Müslüman açlıktan öleceğini bilse bile bir Allahsıza, bir dinsize, bir masona ve bir caniye katıyyen rey veremez. Ve onların tarafını tercih edemez.