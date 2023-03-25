Yıllar önce söylemiş! Ecevit’ten Bay Kemal’e ve CHP’ye PKK cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bölücü terör örgütü PKK'nın açık desteğini alması ve biraz daha oy koparabilmek için HDP ile işbirliği yapması, akıllara eski başbakan Bülent Ecevit'in sözlerini getirdi.

32. Gün'e konuşan Ecevit şunları söylemişti:

CHP Misak-ı Milli'den ve Kuva-i Milliye'den doğmuş bir partidir. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için and içenlerin kurdukları bir partidir. O halde sırf Güneydoğu'da biraz daha fazla oy alabilmek uğruna Türkiye'yi bölmek istediklerini açıkça söyleyen kimseleri Meclis'e taşımış bir parti asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasçılığı iddiasında bulunamaz.