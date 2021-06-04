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Ekonomi Yıllar önce 'Petrol yok' denilerek beton dökülmüştü! O kuyunun son hali
Ekonomi

Yıllar önce 'Petrol yok' denilerek beton dökülmüştü! O kuyunun son hali

Diyarbakır'da yıllar önce 'petrol bulunamadı' diyerek üzerine beton dökülen Yenişehir-1 kuyusundan çıkan petrol görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 10:06:00 -
Yıllar önce 'Petrol yok' denilerek beton dökülmüştü! O kuyunun son hali

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yola çıkan Türkiye, yerli ve milli imkanlarla yürüttüğü çalışmalar neticesinde geçtiğimiz yıl Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfine imza atmıştı.

Müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." demişti.

Kuyunun yeni hali

Türkiye, bugün Zonguldak'ta Kanuni sondaj gemisine yapılacak canlı bağlantıyla Erdoğan'dan yeni müjdeyi beklerken, Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda üretim için hummalı çalışma sürüyor.

Geçmişte "petrol bulunamadı" gerekçesiyle üzerine beton dökülerek kapatılan kuyunun son hali paylaşıldı.

Petrol görüntülendi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, kuyudan çıkan petrol görüntülendi.

TPAO'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda yer alan Yenişehir-1 arama kuyumuz, bugün itibariyle artezyen akışa geçti. Milli enerjide güçlü Türkiye için çalışmalarımız devam ediyor." denildi.

Günlük üretime ilave 6 bin 800 varil

Diyarbakır'da tüm sahalarda hem TPAO'nun hem de özel sektörün petrol üretimi ve arama faaliyeti bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfedildiğini ve Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında, günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını" açıklamıştı.

Diyarbakır Bingöl karayolunun 50'nci kilometresinde, günlük 3 bin varil petrol üretilen 1870 metre derinlikteki Yenişehir-1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor.

Günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretimi

2017'de TPAO'nun Diyarbakır'daki günlük üretimi 6 bin 500 varil iken, Yenişehir-1 kuyusuyla bu miktar 14 bin 700 varile çıkmış durumda.

Özel sektör ile birlikte Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22 bin 800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1.5 milyon dolarlık petrol üretimi kayıtlara geçiyor.

Arama faaliyetleri devam ediyor

TPAO, Diyarbakır sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesi ile arama faaliyetine devam ediyor. Yapılacak çalışmalar neticesinde ilerleyen günlerde yeni müjdelerin verilmesi bekleniyor.

Diyarbakır'ın önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden biri olacağına dikkat çekiliyor.

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