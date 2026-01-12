  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamas karşıtı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler 15 yaş altı sosyal medya denetimi güçlü olmalı Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası! Sözcü'nün sığındığı o bahaneyi yerle bir etti! Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
Gündem Yılkı atları kapısına dayanıp yiyecek istedi
Gündem

Yılkı atları kapısına dayanıp yiyecek istedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yılkı atları kapısına dayanıp yiyecek istedi

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yılkı atları, At Yaylası'ndaki bir evin kapısına geldi. Ev sahibi Gökhan Bilen'in atlarla kurduğu, "Hoş geldiniz ya, ben sizi geçen gün doyurmadım mı?" şeklindeki samimi diyaloğu ve o anlara ait görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü At Yaylası'nda çetin kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Bölgede yaşayan ve 'Yılkı' olarak bilinen yabani atlar, yoğun kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim bölgelerine indi. Yaylada evi bulunan doğa tutkunu ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, sabah saatlerinde kapısının önünde bekleyen at sürüsüyle karşılaştı.

Atların aç kaldığını fark eden Gökhan Bilen, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Bilen'in kapısına kadar gelen atlara, "Hoş geldiniz ya. Ben sizi geçen gün doyurmadım mı? Babacım korkma" diye seslendi.

Yaban hayvanlarını besleyen Bilen, kaydettiği bu samimi anları sosyal medya hesabından paylaştı. Atların karlı manzarada evin önünde beklemesi ve Bilen'in sıcak sohbeti kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23