Yılkı atları kapısına dayanıp yiyecek istedi

Bolu kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü At Yaylası'nda çetin kış şartları yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Bölgede yaşayan ve 'Yılkı' olarak bilinen yabani atlar, yoğun kar yağışı sonrası doğada yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim bölgelerine indi. Yaylada evi bulunan doğa tutkunu ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, sabah saatlerinde kapısının önünde bekleyen at sürüsüyle karşılaştı.

Atların aç kaldığını fark eden Gökhan Bilen, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Bilen'in kapısına kadar gelen atlara, "Hoş geldiniz ya. Ben sizi geçen gün doyurmadım mı? Babacım korkma" diye seslendi.

Yaban hayvanlarını besleyen Bilen, kaydettiği bu samimi anları sosyal medya hesabından paylaştı. Atların karlı manzarada evin önünde beklemesi ve Bilen'in sıcak sohbeti kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.