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Yılın transferi resmen açıklandı! 126 milyon euro

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, Porteki temsilcisi Benfica'nın 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix'i 126 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:15
Yılın transferi resmen açıklandı! 126 milyon euro

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki golcü ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı ve Portekiz kulübüne 126 milyon euro ödendiği açıklandı.

A. Madrid, Felix'i kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferine imza atmış oldu.

Felix tarihe geçti

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 43 maçta forma giyen ve 20 gol atan Felix, Neymar, Coutinho ve Mbappe'nin ardından en pahalı 4. transfer olarak Dünya Futbol Tarihi'ndeki yerini aldı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:15
  1. Portekiz
  2. Atletico Madrid
  3. Benfica
  4. Madrid
  5. Neymar
  6. Felix
  7. Coutinho

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