  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı! 157 yolcu hayatını kaybetmişti! 49,5 milyon dolarlık tazminat Mayıs ortasında kış geri döndü! Flaş açıklama: İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran ile işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu AK Parti’ye katılımlar hakkında konuştu! Erdoğan’dan muhalefeti yerle bir eden açıklama Başarının anahtarı bunlar olabilir... Sağlıklı iletişimin 3 püf noktası Trabzonspor'un orta sahası alev alacak: Geliyor gelmekte olan: Yok artık! Ve Fenerbahçe, Guirassy ile anlaşma sağladı! Saran seçime günler kala özel isim ile prensipte... Zirve değişti! Dünyanın en kalabalık 10 ülkesi açıklandı! 8 bin 241 adım seviyesi: Obezite derneği açıkladı: 8 bin adım atarsanız...
Hayat-Aktüel
6
Yeniakit Publisher
Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!

Dünyanın en pahalı peyniri ünvanını elinde bulunduran Pule peyniri, hem fiyatı hem de yapım süreciyle dikkat çekiyor.

#1
Foto - Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi peynir, dünyada öyle bir formda karşımıza çıkıyor ki fiyatı lüks mücevherlerle yarışıyor. Sırbistan'da üretilen ve dünyanın en pahalı peyniri unvanını elinde bulunduran Pule peyniri, değerini duyanları hayrete düşürüyor.

#2
Foto - Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!

Kilogram fiyatı yaklaşık 1.000 ile 1.300 ABD doları arasında değişen bu özel lezzet, güncel kur değerleriyle 45.500 TL ile 59.000 TL arasında alıcı buluyor. Peki, pule peynirinin adeta bir servet değerinde olmasının arkasında ne yatıyor? İşte bu kadar pahalı ve özel kılan nedenler:

#3
Foto - Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!

NEDEN BU KADAR PAHALI? Pule peynirinin bu denli değerli olmasının temel nedeni, yapımında kullanılan ana maddenin nadirliği. Sadece 1 kilogram Pule peyniri üretebilmek için yaklaşık 25 litre taze eşek sütüne ihtiyaç duyuluyor.

#4
Foto - Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!

Bu peynir, sıradan çiftliklerde üretilmiyor. Peynirin üretimi için gerekli olan süt, sadece Sırbistan'ın Zasavica bölgesinde, özel bir koruma alanı içerisinde yaşayan Balkan eşeklerinden elde ediliyor.

#5
Foto - Kilosu 59 bin liradan başlıyor! Dünyanın en pahalısı!

Balkan eşeklerinin süt verimi diğer süt hayvanlarına kıyasla oldukça düşük. Bu nedenle peynirin seri üretimi yapılamıyor ve her bir gramı tamamen yoğun el işçiliğiyle, sınırlı miktarda üretiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma
Gündem

İnfiale neden olan yıkıma CHP'den komik savunma

CHP'li Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in; "Sökülmesi talimatını ben verdim" dediği ilçedeki ay yıldızlı saat kulesinin altındaki ge..
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan flaş açıklama
Gündem

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan flaş açıklama

Türkiye’yi sarsan okul saldırılarını fırsat bilip toplumda panik ve kaos iklimi oluşturmak isteyen karanlık odaklar, bu kez AK Partili vekil..
ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı
Dünya

ABD duyurdu! Ateşkes 45 gün uzatıldı

Amerika Birleşik Devletleri, terör devleti İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurdu.
CHP'li başkan hakkında hapis istemi
Gündem

CHP'li başkan hakkında hapis istemi

Burdur Belediyesindeki "görevi kötüye kullanma" iddianamesi kabul edildi. Aralarında belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski belediye ba..
Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı!
Dünya

Firari Genelkurmay Başkan Yardımcısı yakalandı!

Suriye'de devrik rejimin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Vasel el Uveyd'in yakalandığı bildirildi.
Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!
Gündem

Giden mühendisler Türkiye için teker teker geri dönüyor! Tersine beyin göçünde rekor başvuru!

Türkiye’nin stratejik projelerinde görev almak üzere yurt dışına giden Türk mühendisler, savunma sanayii ve teknoloji hamleleriyle birlikte ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23