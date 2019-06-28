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Yılın tabanca ödülü Türk markasına

ABD’de düzenlenen yarışmada yılın tabanca ödülünü Türk markası kazandı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:50
Yılın tabanca ödülü Türk markasına

ABD’de düzenlenen yarışmada yılın tabanca ödülünü Türk markası kazandı.



Türk üretimi silaha ABD’de ’yılın tabancası’ ödülü verildi. 2019 Industry Choice Award (ICA) yarışmasında Samsun Yurt Savunma A.Ş.’nin tabanca markalarından Canik’in TP9 Elite Combat Modeli ’yılın tabancası ödülü’nü kazandı.



Tabanca kategorisinin dışında tüfekler, av tüfekleri, optikler, aksesuarlar ve mühimmatlar da ödül verilen diğer kategoriler arasında yer aldı. ICA 2019 adayları; silah perakendecileri, distribütörler, profesyonel atıcılar, silah ustaları, kolluk kuvvetleri, askeri personel, basın üyeleri ve hoppy atıcılarından oluşan geniş katılım içeren jüri tarafından değerlendirmeye alındı.ABD silah endüstrisinin en etkili isimlerinden oluşan juri tarafından uygulamalı, tarafsız ve uzun soluklu yapılan değerlendirme ve testler neticesinde ödüllerin sahipleri belirlendi.



Samsun Yurt Savunma A.Ş Genel Müdürü Utku Aral yaptığı açıklamada, "Canik TP9 Elite Combat ile en iyi performansı en iyi fiyatta kullanıcılara sunması ile yarışmayı önde tamamlamıştır. TP9 Elite Combat modelinde Salient Arms tarafından tasarlanmış performans parçaları standart olarak bulunmakta. Canik’in TP9 Elite Combat’ı son derece erişilebilir bir fiyat ile tüketicinin beğenisine sunuyor olması şüphesiz jürinin bu ödülü vermesindeki en büyük etkendir. Bunun yanı sıra 50 bin ve üzeri atım ömrüne sahip yüksek teknoloji namlusu, zengin kutu içeriği ve dünya da ilk emniyet mandallı düz alüminyum tetik tasarımı da yine jüriden tam not alan diğer özellikleri arasındadır" dedi.



"Dünya’da ilk 10 içindeyiz"


Aral, "Canik Tabanca markası adı altında yıllık 280 bin adedi Türkiye’de 40 bin adedi yurtdışında olmak üzere toplam 320 bin adet tabanca üretimi kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük, dünyanın da 10’uncu en büyük tabanca üreticisi konumundayız. Türkiye’de 2 ve ABD’de 1 adet olmak üzere toplam 3 tesiste, üretim gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi uluslar arası arenada birinciliklerle temsil etmek bizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.


Canik daha önce 2017 Industry Choice Award yılın tabanca ödülünü TP9 SFx ile almıştı, 2018’de ise TP9 SF Elite modeli ikincilik ödülüne hak kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:50
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