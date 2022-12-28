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Ekonomi Yılın son haftasında zirveye çıkan altın 2023’te de kazandıracak mı? İşte uzmanların görüşleri...
Ekonomi

Yılın son haftasında zirveye çıkan altın 2023’te de kazandıracak mı? İşte uzmanların görüşleri...

Yılı yaklaşık 1100 TL bandında tamamlaması beklenen gram altında, 2023 yılında beklenti yükseliş yönünde. Gram altının yeni yılda ani hareket yapmadan yavaş ama istikrarlı bir şekilde yükseleceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:17:00 -
Yılın son haftasında zirveye çıkan altın 2023’te de kazandıracak mı? İşte uzmanların görüşleri...

Gram altın 2022 yılına ani hareketlerle başlasa da yıl sonunu 1100 TL bandında kapatmak üzere. Yeni yılda beklenti ise yavaş ve sürekli yükseliş yönünde Gram altının yeni yılda ani yükseliş ve düşüş yapmayacağı bekleniyor.

Vatandaşlar ise has altına yatırım yapmayı tercih ediyor. Kapalıçarşı esnafı, yeni yılın ilk çeyreğinde altının gramının bin 110 – 120 TL bandında olacağını ikinci ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorların tekrarlanacağını söyledi.

“ALTININ ŞU ANKİ HER YUKARI YÖNLÜ HAREKETİ YENİ REKOR DEMEKTİR”

Gram altında yıl içerisinde ani yükselişlerin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, “Bu ani çıkışlar yeni yılda olmayacağını altının kontrollü bir şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Altının yükselmesi vitrin kuyumculuğuna zarar veriyor. Çünkü esnaf, ürünü satarak değil de işçiliğinden kazanıyor. Vatandaş ise altını artık yatırım aracı olarak görüyor. Altının yükselmesi ve düşmesi küresel bir olay.

O yüzden olumsuz bir durum olmadığı sürece altının yukarı yönlü devam edecektir. Yeni yılın ilk çeyreğinde gram altın bin 110-120 TL bandında olacaktır. İki ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorlar göreceğiz. Yeni yılda rekorlar göreceğiz. Altının şu anki her yukarı yönlü hareketi yeni rekor demektir. Geçtiğimiz sene altın ani yükseldi ve ani düşüş yaşadı. Yeni yılda bu şekilde bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz” şeklinde konuştu.

‘HAS ALTINA BÜYÜK TALEP VAR’

Ziynet altın, yarım altın ve cumhuriyet altınına büyük talebin olduğunu belirten Güneş, “Özellikle vatandaşların has altına diğer ziynet altınlarından daha büyük bir talebi var.
Gram altın şu anda bin 98 TL, çeyrek altın, bin 790 TL, yarım altın 3 bin 580 TL, cumhuriyet altını ise 7 bin 360 TL’den satılıyor” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

KARLIDAĞLAR

İslam Memiş nisan 2022 de şöyle demişti: temmuz ayında gram altın 1450 tl olacak. eylül ayında da şöyle demişti: yıl sonunda gram altın 1250 tl olacak.
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