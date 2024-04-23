Yılın skandalı! İsrail, Filistinlileri bombalamak için WhatsApp kullanıyor!

Biggar, İsrail'in yapay zeka destekli sistemi Lavender'in, ordunun hava saldırılarında hedef aldığı Gazze'deki sözde 'şüphelileri' WhatsApp bağlantılarını takip ederek belirlediğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri yapay zeka hedefleme sistemiyle öldürmesine Meta'nın WhatsApp mesajlaşma platformunun yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Bu ayın başlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki şüphelileri hedef alıp vurmadan önce tespit etmek için 'Lavender' adlı yapay zekâ destekli bir sistem kullandığı ve bu kapsamda 37.000 kadar Filistinliyi tespit ettiği ortaya çıktı.

Sistem basit bir hedefleme mekanizması olmaktan ziyade, kasıtlı olarak yüksek sivil kayıp oranına sahip; İsrail askeri ve istihbarat kaynakları, hedefleri evlerinde tüm aileleriyle birlikte bulunduklarında dahi vurduklarını itiraf etmektedir. Bir kaynağın o dönemde söylediği gibi, işgal güçleri "ilk seçenek olarak hiç tereddüt etmeden onları evlerinde bombaladı. Bir ailenin evini bombalamak çok daha kolay. Sistem bu tür durumlarda onları aramak üzere kurulmuştur".

WhatsApp aktif olarak kullanılıyor

Yazılım mühendisi ve blog yazarı Paul Biggar'a göre, Lavender sisteminin kullandığı yöntemlerde genellikle gözden kaçan önemli bir ayrıntı, mesajlaşma platformu WhatsApp'ın dahil olması. Sistemin kimlik tespitinde en önemli belirleyici faktör, bir kişinin şüpheli başka bir Filistinliyi de içeren bir WhatsApp grubunda olup olmadığı.

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WhatsApp'ın gizliliğe dayalı olduğu ve mesajlar için "uçtan uca" şifrelemeyi garanti ettiği konusunda da şüpheler var.

WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın İsrail'in Gazze'de "suç öncesi" şüphelileri öldürmesinde suç ortağı olduğunu belirten Biggar, insan haklarına yönelik kendi kamu taahhüdünü doğrudan ihlal etmekle suçladı.

Bu Meta'nın tek suçu değil

Bu ifşaatlar, Meta'nın - eski adıyla Facebook'un - Filistinli ve Filistin yanlısı seslerin bastırılmasına yardımcı olduğuna dair en son kanıtlar; platform uzun zamandır İsrail ve Siyonist anlatılara karşı muhalefeti kapatmak için önemli adımlar atmakla eleştiriliyor. Bu önlemler arasında Filistinlilere karşı holokostu teşvik eden reklamlara izin verilmesi ve hatta 'Siyonist' kelimesinin nefret söylemi olarak işaretlenmeye çalışılması yer alıyor.

Ancak Meta'nın WhatsApp kullanıcılarının verilerini ve özel mesajlarını İsrail ordusu ve yapay zeka hedefleme sistemleriyle paylaşması, işbirliğinin bambaşka bir boyutunu ortaya koyuyor ve İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik devam eden soykırımına doğrudan suç ortağı olma potansiyelini taşıyor.