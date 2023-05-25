Yılın Otomobili Yarışması için test sürüşleri tamamlandı

OGD üyeleri haziran ayındaki ikinci oylama öncesinde gerçekleştirecekleri test sürüşü için Intercity İstanbul Park’ta bir araya geldi. Üyeler 7 finalist otomobil olan BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408 ve Toyota Corolla Cross’u test ettiler. Düzenlenen test sürüşü etkinliğinde otomobillerin yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-performans özellikleri değerlendirildi.

Test sürüşünün ardından final oylaması sonucunda en fazla puan alarak kazanan aday, 13 Haziran 2023 Salı günü düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Bosch Car Service, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2023” yarışmasında ayrıca, “Yılın Tasarımı”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın İnovatif Projesi” dallarında da ödül verilecek.



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