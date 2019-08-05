Yılın ilk fındığı tüccara indi

Zonguldak Alaplı ilçesinde yılın ilk fındık mahsulü bir tüccar tarafından kilosu 15 TL’den alındı.

Yeni sezonun ilk fındığı 52 randıman olarak piyasaya indi. Fındık mahsulünün toplanmasının devam ettiği bu günlerde üreticiler yavaş yavaş kuruttuğu fındıklarını pazarlara indirmeye başlarken yılın ilk fındığını 400 kilo aldığını belirten tüccar Mehmet Koçak"Fiyat belirlenene kadar müşterimin fındığını 15 TL’den aldım. Eğer fiyat fazla olursa müşterime üstü parasını ödeyeceğim. Biz vatandaşlara kendi fındığını kendi toplamalarını öneriyoruz ki paraları kendilerine kalsın. Üreticilerin bu konuda çok hassas olması gerekiyor. Yeni aldığım yılın ilk fındığının randımanı 52 geldi. Havalar böyle iyi giderse yirmi gün içinde fındık mahsulü biter ve üreticiler fındığını piyasaya indirir" diye konuştu.