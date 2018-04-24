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Yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyar liralık senet protesto edildi

Bu yılın ilk çeyreğinde protesto edilen toplam 213 bin senedin parasal tutarı 3,2 milyar TL oldu.

24 Nisan 2018 Salı 20:49
Yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyar liralık senet protesto edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yılın ilk çeyreğinde 3,2 milyar lira tutarında 213 bin senedin protesto edildiğini duyurdu.

TBB Risk Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde, protesto edilen toplam 213 bin adet senedin parasal tutarı 3,2 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 10 azalırken, senet tutarı ise yüzde 4 arttı.

Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 25'ini İstanbul'dakiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Konya ve yüzde 4 ile Bursa izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller Tunceli, Siirt ve Kilis oldu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:49
  1. Kilis
  2. Tunceli
  3. Siirt
  4. Konya
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Bursa
  8. Ankara
  9. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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