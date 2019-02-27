Yılın ikinci yarısında toparlanma mümkün

Tüketici güveninde en belirleyici unsurun döviz kurları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Ağustos 2018 sonrası kurlardaki yükselişle birlikte güven endekslerindeki sert düşüşe dikkat çekti. Aslanoğlu şu tespitlerde bulundu:

PMI verisi dipten bir dönüş yaptı

“Sanayi üretimi büyüme açısından öncü bir gösterge ve aralık ayındaki daralma dördüncü çeyrekte ekonominin beklenenden daha fazla küçüleceğine işaret ediyor. Sanayi üretiminin daha öncülü olan bir de PMI endeksi ve kredi büyüme verileri var. PMI verisi dipten bir dönüş yaptı ama çok güçlenemedi. Sanayi üretiminde ise en dip noktanın aralık ayında görüldüğünü düşünüyorum. Kredi büyüme hızı ise 2019’a eksi yüzde 10’lar civarında başladı. Ama son dönemde özellikle kamu bankalarının etkisiyle sıfıra doğru gidiyor. Dolayısıyla şubat ayının ortalarından itibaren pozitife dönebilir. Yani 2019 ilk çeyrek sonunda daralma hızının düşeceğini ve bir ihtimal artıya geçme ihtimalinin oluşabileceğini düşünüyorum.”

Depresyon ihtimali yok

“Şu anda Türkiye’nin bir depresyona girme ihtimali bulunmuyor” diyen Prof. Dr. Aslanoğlu, “Hatta bir ihtimal ilk çeyrek sıfırın çok az üstünde bir büyümeyle kapatılabilir. Ben 2019 ikinci çeyrekten itibaren ise kamu desteklerinde bir azalma olacağını bekliyorum... Ekonomi yavaşlıyor ve cari açık düşüyor, dolayısıyla nedenleri istediğimiz gibi olmasa da ekonomide bir dengelenmeden söz edebiliriz. ‘Disiplin’ tarafını ise ekonomi yönetiminin bütçe ile ilgili çabalarından görebiliyoruz. Tabi ki, ‘değişim’ tarafı da önemli olacak...

2019 büyümesi 0.5-1.5 arasında

Yılın ikinci yarısında neler olacağını ise 31 Mart seçimleri sonrasında ekonomide beklenen adımların atılıp atılmayacağı ve dünyadaki gidişat belirleyecek. Teknik olarak yılın ortasında sıfır civarı büyümeye gelmemiz gerekiyor. Ekonomi politikasının gidişatı ikinci yarıda bu büyümeyi artıya çevirebilir. Yılın tamamı için net bir şey söylemek güç olsa da, 2019’da büyümenin eksi yüzde 0,5 ile artı yüzde 1,5 arasında bir yerde olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.