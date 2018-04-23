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Yılın en iyi otomobili Hyundai'den

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3’üncü kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi Hyundai IONIQ Hybrid oldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:27
Yılın en iyi otomobili Hyundai'den

OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3820 puan alan Hyundai IONIQ Hybrid birinciliğe ulaştı. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, “Seçimimizin tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Üçüncü yılımızda bunu başarmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Düzenlenen törende “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü alan Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel de, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Berkel, “Çevreci otomobiller dünyayı yaşanabilir kılmak için çok önemli. Dünyayı nasıl güzelleştiririz ve nasıl temiz bir gelecek bırakırız biz otomotiv üreticileri olarak bunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:27
  1. Murat Berkel
  2. Hyundai
  3. Ufuk Sandık

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