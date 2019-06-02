‘Yılın En İyi İşvereni’ seçildi

İnsan odaklı üretim ve hizmetleriyle 25’inci yaşına ulaşan Turkcell, “Elçiler” olarak adlandırdığı 8 binden fazla mağaza çalışanına yönelik gerçekleştirdiği eğitim, kariyer ve sosyal hayat desteğiyle, dünyanın en prestijli ödüllerinden birini kazandı.

Dünyanın önde gelen perakende şirketlerinin yarıştığı Dünya Perakende Ödülleri’nde (World Retail Awards) Turkcell, “Yılın En İyi İşvereni” (Retail Employer of the Year) seçildi.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, bu büyük başarıda bireysel satış ekipleri ve Turkcell Akademi’nin büyük emeklerinin olduğunu belirtti. Özdal, şunları söyledi: “Çalışanın mutlu olmadığı hiçbir işte başarıya ulaşmanız mümkün değildir. Turkcell olarak bizler müşterilerimizle yüz yüze iletişim halinde olan saha çalışanlarımıza ‘Elçilerimiz’ diyoruz. Bu ifadeyi seçmemizdeki maksat, onların Turkcell’i Türkiye’nin dört bir yanında temsil ediyor olduğunu vurgulamak. Onların güler yüzü, hevesi, heyecanı ve bilgisi müşterilerimize Turkcell’in insan odaklı teknoloji misyonunu en samimi şekilde gösteriyor.”