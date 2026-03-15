“Yılın Aile Otomobili” seçildi! Citroën ë-C5 Aircross’a büyük ödül

Citroën’in SUV modeli yeni ë-C5 Aircross, Portekiz’de düzenlenen 2026 Yılın Otomobili ödüllerinde “Yılın Aile Otomobili” unvanına layık görüldü. Geniş iç hacmi, gelişmiş konfor özellikleri ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan model, ailelerin günlük kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümleriyle jüri tarafından takdir edildi. Ülkemizde hibritve elektrikli güçaktarma seçenekleriyle sunulan yeni C5 Aircross, farklı kullanıcı ihtiyaçlarınauyum sağlayan çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Model, markanın konfor odaklı mobilite anlayışını modern ve verimli teknolojilerle bir araya getiriyor.

Citroën’in aile SUV segmentindeki iddialı modeli yeni ë-C5 Aircross, Portekiz otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Seguro Directo Yılın Otomobili/Kristal Direksiyon Ödülleri’nde “Yılın Aile Otomobili” seçildi. Daha önce Avrupa’da düzenlenen “Yılın Otomobili” yarışmasında da finale kalmayı başaran model, sunduğu teknolojik donanımlar ve kullanıcı odaklı özellikleriyle bu kez ulusal düzeyde önemli bir başarı elde etti.

Aile kullanımına yönelik konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor

Konfor, geniş iç mekân ve gelişmiş teknolojileri bir araya getiren yeni C5 Aircross, ailelerin günlük kullanım ihtiyaçlarına yönelik sunduğu elektrikli mobilite çözümleriyle dikkat çekiyor. Özellikle ë-C5 Aircross’un Max donanımlı versiyonu, Citroën’in konfor odaklı yaklaşımını ileri seviye güvenlik, bağlantı ve sürüş destek sistemleriyle bir araya getirerek sınıfında güçlübir deneyim sunuyor.

Seguro Directo Yılın Otomobili/Kristal Direksiyon Ödülleri’nin jürisi, ulusal medya kuruluşlarını temsil eden deneyimli otomotiv gazetecilerinden oluşuyor. Aday modeller; tasarım, teknolojik yenilik, kalite, verimlilik, performans, konfor ve yerel pazarın ihtiyaçlarına uygunluk gibi birçok kriter doğrultusunda değerlendirildi. Bu kapsamda C5 Aircross, farklı kullanım ihtiyaçlarına yanıt veren geniş elektrikli motor seçenekleriyle öne çıkarak en rekabetçi kategorilerden birinde yarıştığı 10 model arasından sıyrılmayı başardı.

“Yılın Aile Otomobili” kategorisinde elde ettiği bu başarıyla Citroën ë-C5 Aircross, markanın konfor odaklı yaklaşımını modern ve verimli teknolojilerle bir araya getiren iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.Model aynı zamanda çok yönlü, konforlu ve teknolojik açıdan gelişmiş bir aile SUV’u arayanlariçin segmentinde güçlü bir seçenekolarak öne çıkıyor.