Yıldızlar gezegenleri yutarak yok ediyor!

Yeni yayımlanan bir astronomi araştırması, yaşlanmış dev yıldızların “gezegen katili” haline gelebileceğini ortaya koydu.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayımlanan bu çalışmaya göre, yıldızlar yaşamlarının son evrelerine girdikçe doğal olarak genişlerken, yakınlarında bulunan gezegenleri yutabiliyor ya da yok edebiliyor.

Araştırmacılar, yörüngesini 12 günden daha kısa sürede tamamlayan gezegenlerin bu kaderle karşılaşma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu belirtti. Veriler, ana kol evresini geçen yıldızların çevresindeki bu tür gezegenlerin sayısında belirgin bir azalma olduğunu gösteriyor.

NASA’nın dış gezegen keşif uydusu "TESS"ten elde edilen verileri kullanan araştırma ekibi, yaşlılık evresinde olan 400 binden fazla yıldız arasında 130 gezegen tespit etti. Bunlardan 33’ü ise yeni aday olarak değerlendiriliyor. Sonuçlara göre, bu aşamadaki yıldızların yakınında kalan gaz devi gezegenler sadece %0,28 oranında bulunuyor. Bu oran, daha genç yıldızlarda %0,35 iken, kırmızı dev evresine ulaşan yıldızlarda %0,11’e kadar düşüyor.

Çalışmanın baş yazarı olan, Londra Üniversitesi Koleji (UCL) ve Warwick Üniversitesi'nden Edward Bryant, “Bu, yıldızların gezegenleri hızla kendilerine çekip yok ettiğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Bu konu uzun zamandır tartışılıyordu, ancak artık bunu geniş kapsamlı verilerde net şekilde görebiliyoruz.” dedi.

Bryant ayrıca şu ifadeyi kullandı: “Bunun olabileceğini tahmin ediyorduk, ama yıldızların gezegenlerini yutma konusunda bu kadar etkili olmasına şaşırdık.” Çalışma, yıldızlarına yakın olan gezegenlerin en büyük riski taşıdığını, Dünya ile Ay arasındaki gelgit kuvvetlerine benzer etkileşimlerin bu gezegenlerin yörüngelerini bozarak yok oluşa sürüklediğini ortaya koydu. Gaz devleri bu süreçte ya eziliyor ya da parçalanıyor ve ardından yıldızlar tarafından yutuluyor.

Bilim insanları, Güneş’in yaklaşık 5 milyar yıl sonra ana kol evresini tamamlayacağını ve kırmızı dev haline geleceğini öngörüyor. Merkür ve Venüs bu aşamada muhtemelen yok olacak, Dünya ise kurtulsa bile üzerinde yaşam mümkün olmayacak.

Araştırmaya katılan bir diğer bilim insanı Vincent Van Eylen (UCL), “Dünya, incelediğimiz dev gezegenlere kıyasla daha iyi bir konumda, ancak tamamen güvende değil. Biz sadece yıldız evriminin erken safhasını inceledik, yolun geri kalanı oldukça uzun.” dedi.