0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Yıldızlar futsal heyecanı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Zonguldak’ın ev sahipliği Site Spor Salonu’nda Futsal Yıldız Erkekler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları başladı.

12 Nisan 2019 Cuma 19:52
Yıldızlar futsal heyecanı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Zonguldak’ın ev sahipliği Site Spor Salonu’nda Futsal Yıldız Erkekler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası grup müsabakaları başladı.


Yıldız Erkeklerde 12 Yıldız Kızlar 11 takım olmak üzere toplamda 23 takım şampiyonada mücadele ediyor. Yıldız Erkeklerde Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Yıldız Kızlarda ise ilimizi Ormanlı Ortaokulu temsil ediyor. Tek maç lig usulüne göre oynanan müsabakalarda gruplarını 1’inci tamamlayan takımlar bir üst tura terfi edecek. Şampiyonanın ilk gününde bir birinden heyecanlı ve nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Takımlar bir birilerini yenebilmek için kıyasıya mücadele verdi.



Yıldız Erkeklerde:


A Grubunda, Düzce Gümüşova Ortaokulu, Sakarya Adapazarı İ.H Ortaokulu, Samsun Şehit Burak Zor İ.H Ortaokulu, Kırklareli Namık Kemal Ortaokulu, B Grubunda, Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Kastamonu Şehit Şerife Bacı Ortaokulu, Kocaeli Mustafa Necati Ortaokulu, Bolu Canip Baysal Ortaokulu, C Grubunda, Tekirdağ 125.Yıl Ortaokulu, Ankara Maltepe Ortaokulu, Bartın Toki Ortaokulu, İstanbul Orhangazi Ortaokulu yer alıyor.



Yıldız Kızlarda:


A Grubunda, Kastamonu Pınarbaşı Şehit Ramazan Akkaya Ortaokulu, Ankara Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu, İstanbul Göktürk Turgut Özalp Ortaokulu, Tekirdağ Mükerrem-Ali Kayan Ortaokulu, B Grubu, Düzce 75.Ortaokulu, Bolu Canip Baysal Ortaokulu, Kocaeli Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, Sakarya Ali Fuat Paşa Ortaokulu, C Grubunda, Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu, Zonguldak Ormanlı Ortaokulu, Kırklareli Pınarhisar Atatürk Ortaokulu takımları yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. Sinop’ta ’lenox’ bitkisi üretilmeye..
    3. Etiyopya'da üst düzey 59 yetkili..
    4. YSK'nin Keskin ilçesinde seçimlerin..
    5. Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 -..
    6. AK Parti MKYK Toplantısı
    7. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 -..
    8. Bakan Albayrak: “Türkiye’nin küresel..
    9. Suriye sınırına komando takviyesi
    10. AK Parti MKYK Toplantısı
    11. Ali Çetinbaş’tan rekor bir oyla başkan..
    12. Suriyeli ve Türk çocuklar,..
    13. CHP ve HDP reddetmişti! Mazbata verildi
    14. Varto’da feci kaza: 11 yaralı
    15. Trump, UCM'nin Afganistan kararını..
    16. "Döviz girdisinde fındığın Türkiye'ye..
    17. İŞKUR ile personel alımını hangi..
    18. Trafo direğinde feci ölüm
    19. Konya’da aranıyordu Kahramanmaraş’ta..
    20. GÜNCELLEME - Gurbetçileri dolandıran..
    21. Başkan Bakkalcıoğlu “burası halkın..
    22. Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçı..
    23. Türkiye'den Kuzey Makedonya'da Kuran..
    24. YSK nedir? Yüksek Seçim Kurulu'nun..
    25. Ekrem İmamoğlu'ndan Avcılar..
    26. Brezilya'da iki bina çöktü: 2 ölü, 2..
    27. Fatih Erbakan: Milli Görüş'e zıt bir..
    28. Uzman erbaşların sosyal tesis..
    29. Afganistan'da Taliban saldırısı
    30. Kamerun'da Boko Haram saldırısı
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Sudan istihbaratı harekete geçti! Tutuklandılar
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Ankara'da CHP dönemi başladı! İlk iş heykel parlatma
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Feyzioğlu'ndan Soyer'e FETÖ ve KHK uyarısı!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Caka satmayı bırak çılgın vaatlerini yap!
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’
    Rütbesini değiştirmiş! ‘Gün gelecek size 10 dakikalığına ihtiyaç duyulacak’

    Günün Karikatürü

    12 Nisan 2019
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    "Dışkı sevici" Şengör'den 31 Mart yorumu: Beni büyük bir üzüntüye sevk etti
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir
    Bu iddialar seçimi iptal ettirir