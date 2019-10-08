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Yıldız Tilbe'den ABD'ye sert sözler: Allah belanızı versin

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdidinin ardından sanatçı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından çok sert ifadeler kullandı. Tilbe paylaşımında "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin" dedi.

08 Ekim 2019 Salı 20:21
Yıldız Tilbe'den ABD'ye sert sözler: Allah belanızı versin

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etmiş, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Sanatçı Yıldız Tilbe de bu açıklamalara sessiz kalmadı. Twitter hesabından açıklama yapan Tilbe, "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin" ifadelerini kullandı.

"Üslerini kapatalım"

Sözlerine "Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin, dünya kurtulsun" diyen Tilbe, şöyle devam etti:

"Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa biz ambargo uygulayalım. Üslerini kapatalım, sebze, meyve hiçbir şey vermeyelim. Tohumları başını yesin almayalım, mallarını ithal etmeyelim. Ekelim biçelim, hiçbirine ihtiyacımız yok."

İşte Yıldız Tilbe'nin Amerika'ya tepki gösterdiği paylaşım;

Trump tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi ekonomisiyle tehdit etmişti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde sınırları aşan bir şey yapması halinde, Türkiye ekonomisini tamamen yok edip ortadan kaldıracağı" tehdidinde bulundu. Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason da yaptığı açıklamada, "Türkiye Suriye'de hava görev emrinden çıkarıldı, gözlem ve keşif bilgileri verilmeyecek" demişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye, benim büyük ve emsalsiz bilgeliğimle sınırları aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa, Türk ekonomisini yıkıp ve yok edeceğim (daha önce yaptım).(Türkiye'nin) Avrupa ve diğerleri ile birlikte, yakalanan IŞİD'lileri ve ailelerini gözetmeleri gerekiyor. ABD, IŞİD'in yüzde 100'ünün yakalanması da dahil olmak üzere, beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi bölgelerini korumalarının zamanı geldi."

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 20:21
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Türkiye
  4. Suriye
  5. Yıldız Tilbe

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