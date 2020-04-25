Yıldız Tilbe, Instagram canlı yayınında hayranlarıyla buluştu:

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan hayranları için Instagram hesabından yaptığı yaklaşık bir saatlik canlı yayında, izleyicilerinin sorularını da yanıtladı.

Kendisine has üslubuyla takipçileriyle sohbet eden Tilbe, hatıralarından ve düşüncelerinden bahsederken yer yer aklına gelen parçaları seslendirdi.



Tilbe, yayında şiir okuyup takipçileriyle sohbet ederken diğer taraftan da evindeki bazı odaları gezdirdi.

- "Bir sürü kalp bir araya gelip bir konu üzerinde dua ettiği zaman onun nefesini keser"



Tilbe, bugüne kadar canlı yayınlarda kendisinden hep korkulduğunu ifade ederek, sosyal medyanın kendisi için en özgür yer olduğunu söyledi.

Takipçilerinin buluşma talebi üzerine bundan sonra hayatın nasıl devam edeceğinin meçhul olduğunu belirten Tilbe, "Eskiden fanlarımla görüşüyordum güzel oluyordu. Şu hastalık geçerse inşallah yine görüşürüz diyeceğim ama çok kalabalık oluruz, bizi yan yana koymazlar artık, eskidenmiş o. Artık sosyal mesafe diye bir şey var biliyorsunuz. Mecburen onu korumak zorundayız. Bizim işimiz, yani eğlence sektörü Allah'a kaldı artık. Çünkü eğlenmek demek oynamak demek, bir kere halay çeksen el ele tutuşuyorsun, dans etsen yan yanasın, inşallah düzelir, tekrar bir araya gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tilbe, "Kalp atmayın yayını donduruyor" şeklinde gelen mesaj üzerine şunları söyledi:

"Kalp mi donduruyor? Kalp adamı öyle dondurur işte, bir sürü kalp bir araya geldiği zaman adamın nefesini keser olduğu yerde. İşte dualar da böyle. Bir sürü kalp bir araya gelip bir konu üzerinde dua ettiği zaman onun nefesini keser... Kalp dünyanın en güzel yeridir. Bugün Nihat Hatipoğlu Hoca söyledi, kalp Kabe'den daha üstünmüş. Nasıl bir şey ya bu? 'Çünkü kabeyi insan yaptı, kalbi Allah.' diyor. Allah sonumuzu hayretsin, hesabımızı, sorgumuzu kolay etsin. Çok zor, inşallah kalp kırmayız. Bazılarını kırmasan da kırılıyor, kırılmaya hazır, o yüzden kırmış oluyorsun. Önce insanı o kişiler affetsin sonra da Allah. Çünkü onlar affetmeden Allah da affetmiyor."

- "Sevgi, aşk ve dua olmasaydı başımıza taş yağardı"



Sevginin söylemekle değil göstermekle olduğunu anlatan Tilbe, "Büyüklerimiz söylemezmiş ama ölümüne severlermiş. Leyla ile Mecnun'un birbirlerine bir kere olsun seni seviyorum dediğini sanmıyorum. Çünkü ihtiyaç hissetmemişlerdir ki böyle bir şeye, zaten sevgi halindeler yani. Seni seviyorum demek bir ihtiyaçtır, kişinin kendisini sevgisiz hissettiği için bir ihtiyacıdır. Seviyorsan zaten onu yaşıyorsun, gösteriyorsun sürekli. Ölmek istemezdim severken ya da böyle sevilirken, öbür türlü sevgisiz yaşamak da ölüm yani. Allah içinde sevgisiz bırakmasın kimseyi." diye konuştu.

Tilbe, sevginin her daim olduğunu hatırlatarak, "Allah'a bin şükürler olsun sevgi hala var. Sevgi olmasaydı vallahi taş yağardı, taş değil koca koca kayalar yağardı. Ev büyüklüğünde kayalar yağardı mesela sevgi olmasa dünyada, aşk olmasa, dualar olmasa..." dedi.

Yıldız Tilbe, bugün oruçlu olup olmadığını soran takipçilerine, "Evet tuttum ama o beni tuttu daha çok, o beni tutmasa ben onu tutamazdım." yanıtını verdi.

Yaklaşık 1 saat süren yayını, anlık 20 binin üzerinde kişi izledi.