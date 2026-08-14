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Avrupa İngiltere'de vergiler katliam yapan İsrailli askerlerin terapisine aktarıldı!
Avrupa

İngiltere'de vergiler katliam yapan İsrailli askerlerin terapisine aktarıldı!

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İngiltere'de vergiler katliam yapan İsrailli askerlerin terapisine aktarıldı!

İngiltere'de devletin bağışlara sağladığı vergi desteğinin, Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askerlerine yönelik "terapötik iyileşme" programlarının finansmanında kullanıldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de devletin bağışlara sağladığı vergi desteğinin, Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askerlerine yönelik "terapötik iyileşme" programlarının finansmanında kullanıldığı ortaya çıktı.

Askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK'in haberine göre, İsrail merkezli "Yahalom Foundation" adlı kuruluş, İngiltere'deki destekçilerini bağışlarını ülkede kayıtlı bir yardım kuruluşu olan "UK Toremet" üzerinden yapmaya yönlendirdi.

Haberde, bu yöntemle yapılan bağışlara İngiliz hükümeti tarafından yüzde 25 "Gift Aid" vergi desteği eklendiği belirtildi.

Declassified'ın ulaştığı e-postalarda, Yahalom Foundation'ın İngiltere'deki destekçilerine, bağışlarını "İngiltere'deki kayıtlı ortak platform" üzerinden yapmaları halinde tam vergi tanınması sağlanacağı ve Gift Aid'in devreye gireceği bilgisini verdiği aktarıldı.

Haberde, Yahalom Foundation'ın bağış projeleri arasında, Gazze'deki katliama ortak olan askerler için 5 bin sterlinlik "terapötik iyileşme yolculuğu" ve bireysel psikolojik tedavilerin yer aldığı kaydedildi.

 

Ayrıca, haberde, kuruluşun ayrıca ölen İsrail askerleri için 100 bin sterlinlik anma salonu inşa etmek üzere bağış topladığı belirtildi.

UK Toremet ise Declassified UK'e yaptığı açıklamada, Yahalom Foundation'a "yararlanıcılarına travma sonrası stres bozukluğu tedavisi sağlanması" amacıyla fon verdiğini doğruladı.

Kuruluş, fonların yalnızca belirlenen amaç doğrultusunda kullanıldığını, ruh sağlığı tedavisinin İngiliz hukukuna göre hayır amacı taşıyan tıbbi ve sosyal destek kapsamında olduğunu savundu.

İngiltere Yardım Komisyonu daha önce yaptığı açıklamada, bir yardım kuruluşunun yabancı bir ordunun askerini desteklemek amacıyla fon toplamasının "yasal ya da kabul edilebilir olmadığını" bildirmişti.

Kaynak: TRT Haber

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