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"Yeşil altın" hasadı için kapılarını açtılar: 150 nüfuslu köy, ücretsiz konaklama ve yemekle gönüllü arıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Yeşil altın” hasadı için kapılarını açtılar: 150 nüfuslu köy, ücretsiz konaklama ve yemekle gönüllü arıyor

İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan tarihi 150 nüfuslu Baggio köyü, Kasım 2026'daki zeytin hasadı dönemi için uluslararası gönüllülere kapılarını ardına kadar açtı. Seçilecek şanslı katılımcılara müstakil mülklerde ücretsiz konaklama, temel gıda ve günlük yemek imkânı tamamen köy halkı tarafından sağlanacak. Workaway platformu üzerinden kabul edilen başvurularla birlikte, doğayla iç içe unutulmaz bir hasat deneyimi yaşamak isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuluyor.

#1
Foto - "Yeşil altın" hasadı için kapılarını açtılar: 150 nüfuslu köy, ücretsiz konaklama ve yemekle gönüllü arıyor

İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan Baggio köyü, geleneksel zeytin hasadı dönemi için uluslararası gönüllü arayışını başlattı. Proje kapsamında seçilecek 4 veya 5 gönüllünün konaklama ve temel beslenme masrafları tamamen yerel halk tarafından karşılanacak.

#2
Foto - "Yeşil altın" hasadı için kapılarını açtılar: 150 nüfuslu köy, ücretsiz konaklama ve yemekle gönüllü arıyor

Zeytin hasadında görev alacak katılımcılara müstakil bir mülkte ücretsiz konaklama, temiz çarşaf, havlu ve ortak banyo alanı kullanımı imkânı verilecek. Hasat günlerinde sağlanan öğle yemeklerinin yanı sıra evin mutfağını kullanma hakkı tanınan gönüllülere, yoğun geçen çalışma günlerini dengelemek amacıyla ek izin günleri de tanımlanacak.

#3
Foto - "Yeşil altın" hasadı için kapılarını açtılar: 150 nüfuslu köy, ücretsiz konaklama ve yemekle gönüllü arıyor

Kasım 2026 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan hasadın kesin tarihleri zeytinlerin olgunlaşma durumuna göre netleşecek. Gün boyunca zeytinlerin toplanması ve işleme alanına taşınması süreçlerinde aktif rol alacak gönüllülerin, aynı zamanda yemek yapımı ve temizlik gibi ortak ev işlerine de destek vermesi bekleniyor.

#4
Foto - "Yeşil altın" hasadı için kapılarını açtılar: 150 nüfuslu köy, ücretsiz konaklama ve yemekle gönüllü arıyor

Programa katılmak isteyenlerin Kasım ayı boyunca esnek çalışma takvimine uyum sağlayabilmesi, doğa koşullarına hazır olması ve sigara kullanmaması şart koşuluyor. Konaklama tesisine ulaşımın eski bir taş yoldan 10 dakikalık yürüyüşle sağlandığı belirtilirken, başvurular uluslararası Workaway platformu üzerinden kabul ediliyor.

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