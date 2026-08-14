“Yeşil altın” hasadı için kapılarını açtılar: 150 nüfuslu köy, ücretsiz konaklama ve yemekle gönüllü arıyor
İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan tarihi 150 nüfuslu Baggio köyü, Kasım 2026'daki zeytin hasadı dönemi için uluslararası gönüllülere kapılarını ardına kadar açtı. Seçilecek şanslı katılımcılara müstakil mülklerde ücretsiz konaklama, temel gıda ve günlük yemek imkânı tamamen köy halkı tarafından sağlanacak. Workaway platformu üzerinden kabul edilen başvurularla birlikte, doğayla iç içe unutulmaz bir hasat deneyimi yaşamak isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuluyor.