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Yıldız takım antrenmanı denizde yaptı

Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı Konserve Koyu Falez Plajı’nda her salı ve perşembe günü düzenlenen su jimnastiğine bu hafta Muratpaşa Belediyespor’un yıldız kadın hentbol takımı oyuncuları katıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:18
Yıldız takım antrenmanı denizde yaptı

Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı Konserve Koyu Falez Plajı’nda her salı ve perşembe günü düzenlenen su jimnastiğine bu hafta Muratpaşa Belediyespor’un yıldız kadın hentbol takımı oyuncuları katıldı.


Muratpaşa Belediyesi’nin kış aylarında Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirdiği su jimnastiği,falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayrakları plajlarında devam etti.Pazartesi ve çarşamba günleri Erenkuş’ta, salı ve perşembe günleri ise Konserve Koyu falez plajlarında saat 08.30’dan 09.30’a süren spor saatine kadınlar kadar, erkekler de ilgi gösteriyor.


Spor eğitmeni Ülker Pınar Aydın rehberliğinde Konserve Koyu’nda düzenlenen etkinliğe Muratpaşa Belediyespor’un yıldız kadın hentbol takımı oyuncuları da katıldı. Günün erken saatlerinde takım olarak Konserve Koyu’nda buluşan sporcular, Muratpaşalı kadınlarla birlikte ahşap platformda pilates bantlarıyla ısınma hareketleri yaparak 1 saat sürecek sabah sporuna başladı. Temponun yavaş yavaş hızlandığı ısınma hareketlerinin ardından genç sporcular Konserve Koyu’nun serin sularını atladı ve güvenlik şeridini oluşturan dubaların yardımıyla spora denizde devam etti.


"Farklı eklem grupları çalışıyor"


Spor eğitmeni Aydın, Muratpaşa Belediyesi olarak bir ilki başlattıklarını belirterek “Kışın havuzda yapmış olduğumuz su jimnastiği dersi yazın Antalya’nın en güzel plajlarında, Muratpaşa Belediyemizin falez plajlarında devam ediyor” diye konuştu. Aydın, sahil platformunda başlayıp denizde devam eden etkinlik sayesinde farklı eklem gruplarını çalıştığını söyledi.


Muratpaşa Belediyespor’un genç hentbolcularından 15 yaşındaki Nuriye Nisa Demir ilk kez böyle bir antrenman yaptığını belirterek “Eğlenerek antrenman yapmak bir başka oluyormuş” dedi. Hem Erenkuş’ta hem de Konserve Koyu’nda düzenlenen su jimnastiğini hiç kaçırmadığını söyleyen 55 yaşındaki Hafize İmamoğlu ise bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür etti. Yüzme havuzunda düzenlenen su jimnastiğine de katıldığını aktaran İmamoğlu, “Yaklaşık 5 aydır düzenli olarak spor yapıyorum. Bu sayede boyun fıtığından kurtuldum” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:18
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