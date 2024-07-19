Yıldız Sarayı ne zamana kadar ücretsiz? Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

* Şehrimizin simgelerinden olan ecdat yadigarı Yıldız Sarayı, bugünden itibaren kapılarını halkımıza ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere açıyor.

* 6 yıllık titiz bir restorasyon çalışması sonunda Yıldız Sarayı'nı ihya ettik. Bugünden itibaren kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

* Hocalarımızın emeği, birikimi ve fedakarhane gayretleri olmasaydı bu güzel eser, tekrar eski görkemine kavuşturulamazdı.

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* Burası sıradan bir eser değildir. 200 yıllık tarihiyle Yıldız Sarayı Osmanlı'nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir.

* Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla birlikte İstanbulumuzun tarihi, kültürel ve turistik cazibesinin daha da artacağına inanıyorum.

* Sultan Abdülhamid'in tahta geçtikten kısa süre sonra maiyetini ve haremini Dolmabahçe Sarayı'ndan Yıldız'a nakletmesiyle birlikte burası Yıldız Sarayı olarak anılmaya başlanmıştır.

* Sultan 2. Abdülhamid, 33 yıl boyunca 1909 darbesine kadar devleti buradan yönetti. Osmanlı'nın en muhataralı 33 yılına tanıklık eden saray, yıkma girişimleri karşısında direnişin sembolü oldu.

* Has Bahçesi'yle Yıldız Sarayı, nadide bir eserdir.

* Yıldız Sarayı yıllarca örselenmiştir. Biz hazine değerindeki eserlerinin kıymetini çok iyi bilemeyen bir milletiz.

* Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk. Ayrım gözetmeden tarihimizi kucakladık.

* Birileri Cumhuriyetin arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken, biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık.

* Birileri Cumhuriyetin arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken, biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık."