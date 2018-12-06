Yıldız oyuncudan Liverpool'a kötü haber
İngiliz devi Liverpool'da forma giyen savunma oyuncusu Joe Gomez, geçirdiği sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.06 Aralık 2018 Perşembe 21:24
Liverpool forması giyen Joe Gomez, 6 hafta sahalardan uzak kalacak. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sol ayağında kırık tespit edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun 1,5 ay takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.
18 maçta forma giydi
Ligde dün 3-1 kazandıkları Burnley maçında Ben Mee ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Gomez, 23. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bırakmıştı.
Liverpool'un 2015 yılında Charlton Athletic'ten renklerine bağladığı Gomez, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta şans buldu.
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