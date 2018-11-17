THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Yıldız oyuncudan Fatih Terim'e sert tepki: 3-5 dakikalık oyuncu değilim

Son şampiyon Galatasaray'da forma giyen Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, Fransız basınına konuştu. Feghouli, verdiği röportajda Fatih Terim'e, "3-5 dakikalık oyuncu değilim" diyerek mesaj gönderdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:26
Yıldız oyuncudan Fatih Terim'e sert tepki: 3-5 dakikalık oyuncu değilim

Galatasaray'ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Fransız basınına verdiği röportajda yedek kalmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. France Football Dergisi'ne konuşan 28 yaşındaki yıldız oyuncu sarı-kırmızılı takımdaki durumuyla ilgili şunları ifade etti:

"Ben 3 ya da 5 dakika oynayacak oyuncu değilim. Son Kayserispor maçında sahadaydım. Uzun bir aradan sonra galip geldik. Bundan çok memnunum. Umarım antrenör ve teknik ekip de düşüncelerini değiştirir. Ben kendimi geçmişte ve Galatasaray'la şampiyonluk yaşayarak zaten kanıtlamıştım. Oynamaya ve devamlılığa ihtiyacım var.

"Yedek kalmamı hocamla hiç konuşmadım"

Yedek kalmamı hocamla hiç konuşmadım. Neden olduğu konusunda da bir açıklamam yok. Profesyonel kaldım. Sabredip kendi açımdan çalışmaya devam ettim. Milli takım hocam da oynamadığım halde beni çağırdı. Bu hem fizik hem de mental olarak işime yaradı.

"Kulübün paraya ihtiyacı olduğunu sanmıyorum"

Kulübüm Şampiyonlar Ligine katıldı bu yüzden çok fazla paraya ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Şampiyonluk sonrası yedek kalmam ben dahil birçok insanı şaşırttı. Ancak futbolda, ekstra sportif unsurlar da var. 3,5 yıllık sözleşmem var, sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Premier Lig sonrası buraya gelmemi etkileyen kupalar kazanma ve Avrupa'da oynama isteği. Kulübümde ve İstanbul'daki hayatımdan çok memnunum."

(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:26
  1. Sofiane Feghouli
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Kayserispor
  5. İstanbul
  6. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul TEM Otoyolu'nda çekici eylemi
    1. İstanbul TEM Otoyolu'nda çekici eylemi
    2. Balon ekmek nasıl yapılır?
    3. Kendilerini kamu görevlisi olarak..
    4. Hayvan hırsızlığı şüphelileri..
    5. Bakan Pekcan: Dünyanin 35 noktasına..
    6. Sakarya'da 2 milyon lira değerinde..
    7. Kemik sağlığınız için kalsiyum ve D..
    8. Batılı devletlerin terör devleti..
    9. Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık..
    10. 8 kilometrelik TIR kuyruğu
    11. Yük treni yayaya çarptı: 1 yaralı
    12. Şişen ayaklara hurma suyu
    13. Devlet eliyle oynatılan kumara,..
    14. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    15. Türkmenlerden sokağa çıkma çağrısı!
    16. İzmir'de genç kadın annesini..
    17. Bakan Ruhsar Pekcan Bulgaristan'a..
    18. Galatasaray, Sinan ve Belhanda..
    19. Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'a ihanet..
    20. Karabük Açıkgöz'ü gönderdi! İşte yeni..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’