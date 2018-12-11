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Yıldız oyuncu Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıkladı

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da yedek kalan kaleci Esteban Alvarado, takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Esteban, "Oynayabildiğim ve zevk alabileceğim bir lig istiyorum'' dedi.

11 Aralık 2018 Salı 19:26
Yıldız oyuncu Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıkladı

Trabzonspor'da yedek kalan kaleci Esteban Alvarado, ülkesi Kosta Rika basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Radio Coumbia'ya konuşan Esteban, ''Devre arası transfer döneminde yönetimle konuşup iki taraf için en mantıklı kararı alacağız. Artık oynamak istiyorum, oynayarak Milli Takım'da yer almak istiyorum. Takımda çok şey değişti. Beni Trabzonspor'a getiren teknik direktör ve başkan ayrıldı. Böyle olunca da oynamak çok zorlaştı.'' sözlerini kullandı.

''Oynayabildiğim ve zevk alabileceğim bir lig istiyorum''

Kendisine gelen bazı teklifler olduğunu belirten 29 yaşındaki kaleci, ''Değerlendirmeye alabileceğim bazı seçenekler var ancak henüz resmiyet kazanmış değil. Önce Trabzonspor yönetimiyle görüşmem gerekiyor. Ardından nereye gideceğime bakacağım. Oynayabildiğim ve zevk alabileceğim bir lig istiyorum. Hollanda'ya dönmem diyemem. Orası da seçenekler arasında yer alıyor.'' dedi.

Trabzonspor ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Kosta Rikalı kaleci, bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda bir maçta oynayabildi, ligde ise forma şansı bulamadı.

Kaynak: Sporx

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 19:26
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