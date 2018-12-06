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Yıldız oyuncu lüks aracıyla bir kadına çarptı

İtalyan ekiplerinde Inter'de forma giyen genç oyuncu Lautaro Martinez, 37 yaşındaki bir kadına çarptı.

06 Aralık 2018 Perşembe 21:16
Yıldız oyuncu lüks aracıyla bir kadına çarptı

Inter'de oynayan santrfor Lautaro Martinez, İtalya'da araba kazası yaptı. Kazada 37 yaşındaki bir kadın yaralanırken, Arjantinli oyuncu yara almadı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Martinez, öğleden sonra Milan'da lüks otomobiliyle bir kaza geçirdi. Kazada bisikletli bir kadın yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu bildirildi. 21 yaşındaki futbolcu ise yara almadan kurtuldu. Polis kazayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

9 maçta 2 gol

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon 9 maçta 2 gol attı.

(Goal)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 21:16
  1. İtalya
  2. Milan
  3. Arjantin
  4. Gazze

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