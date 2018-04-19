Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı

Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında takımını 10 kişi bırakan Galatasaraylı Maicon, Fatih Terim'in sert tepkisiyle karşılaştı.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:59
Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı

Galatasaray'ın Akhisarspor'a 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etmesi futbol kamuoyunda şoke etkisi oluşturdu.

Mücadelede iki sarı kartla oyundan atılan Maicon ise Fatih Terim'in hedefindeki isim oldu. Brezilyalı savunmacıya atıldıktan sonra büyük tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcının bu tavrı 'oyuncuyu tamamen sildi' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Hatırlanacağı üzere Fatih Terim, Maicon'u Gençlerbirliği maçındaki hataları sebebiyle Başakşehir maçında yedek oturtmuştu.

Terim'in stoperde yeniden Denayer'e dönmesi bekleniyor. Maicon, gördüğü bu kırmızı kartın ardından Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesinde cezalı duruma düştü.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:59
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi karşıladı
    1. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
    2. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
    3. Derbide 11'ler belli oldu!
    4. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
    5. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
    7. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
    8. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
    9. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
    10. "Spora değil, skora önem veren bir..
    11. Bakan konuştu : Kılıçdaroğlu inşallah..
    12. Fransa'da genel grev hayatı felç etti
    13. Derbi öncesi Kadıköy'de gerilim!
    14. NATO'dan flaş S-400 açıklaması
    15. Kolundaki serumu çıkartıp ambulanstan..
    16. Yıldız oyuncu imparatoru çok kızdırdı
    17. Genç yaşta anne olmak kanseri önlüyor!
    18. Borsa günü yatay bitirdi
    19. NATO'dan kritik Türkiye mesajı
    20. CHP'de erken seçim toplantısı!
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum