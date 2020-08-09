Yıldız oyuncu Galatasaray'a transferini açıkladı
Olympiakos’la anlaşması sona eren Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı kulüpten çok iyi bir sözleşme aldığını belirterek Yunan ekibine veda etti
Galatasaray'ın Mariano'nun yerine anlaştığı sağ bek Omar Elabdellaoui'nin Olympiakos'la sözleşmesi sona erdi.
Bonservisi elinde Galatasaray'a gelmeye hazırlanan Norveçli sağ bek, Yunan ekibine veda etti.
Omar Elabdellaoui, "Artık hoşça kal deme zamanı. Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım" ifadesini kullandı.