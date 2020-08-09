  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Yıldız oyuncu Galatasaray'a transferini açıkladı

Olympiakos’la anlaşması sona eren Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı kulüpten çok iyi bir sözleşme aldığını belirterek Yunan ekibine veda etti

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:27:00 -
Yıldız oyuncu Galatasaray'a transferini açıkladı

Galatasaray'ın Mariano'nun yerine anlaştığı sağ bek Omar Elabdellaoui'nin Olympiakos'la sözleşmesi sona erdi.

Bonservisi elinde Galatasaray'a gelmeye hazırlanan Norveçli sağ bek, Yunan ekibine veda etti.

Omar Elabdellaoui, "Artık hoşça kal deme zamanı. Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji il il uyardı
Aktüel

Meteoroloji il il uyardı

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Denizli, Uşak ve Burdur çevre..
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bittiğini düşünmüştüm, yanılmışım

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'yle ilgili köşe yazısına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tam 3 yıldır Çeş..
Yunanistan'la ilgili kritik ifadeler: Sıcak çatışma olursa adalar...
Gündem

Yunanistan'la ilgili kritik ifadeler: Sıcak çatışma olursa adalar...

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Yunanistan'ın saldırganlaşması halinde Ege'de statükonun değişeceğini belirtti. ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı