Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Grup Elemeleri Bozyazı’da yapılıyor

Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Grup Eleme Müsabakaları, Bozyazı’nın ev sahipliğinde başladı. 12 ilden 12 takım katıldığı, 7-10 Mart tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda kazanan takım Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Grup eleme müsabakaları Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Müsabakaların açılış seremonisine Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Ahmet Hakan Acı da katıldı.

Açılışta konuşan Kaymakam Taşdan, Türkiye’nin birçok branşta dünyada söz sahibi olması gereken bir ülkeyken istediği başarıları yakalayamadığını belirterek, “Sevindirici olan şu ki, özellikle milli takım ve takımlar bazında, yine özellikle bayanlar voleybolda artık dünyada söz sahibiyiz. İnanıyorum ki, bundan sonra buradaki kardeşlerimizi de ilerde büyük takımlarda, milli takımda, uluslararası yarışmalarda isimleriyle, unvanlarıyla göreceğiz. Büyük Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim’ diyor. Dolayısıyla sadece spor yapmanın kendi başına bir değerinin olmadığını anlıyoruz. Spor yaparken kardeşliği, ahlaka ve bireysel gelişimimize de katkı yapacak şekilde mutlaka bir birini tamamlaması lazım. Sporcu insanlar akademik çalışmalarında üst düzeyde başarılı oluyor. Dolayısıyla hem sizlerin hem sporla uğraşan bütün kardeşlerimizin aynı zamanda akademik başarılarının da devam etmesi gerekiyor” dedi.

Bozyazı olarak özellikle lise voleybol takımının söz sahibi bir takım olduğunu dile getiren Taşdan, “Bozyazı olarak voleybolu seviyoruz. Temennim, burada Türk sporunu yüceltecek, Türk sporuna elit sporcular kazandıracak bir organizasyonun ilk adımlarını atmış oluruz. Sizleri burada ağırlamaktan son derece mutluyuz. Turnuvanın başarılı, kazasız belasız geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Seremonide daha sonra Kaymakam Taşdan ve Başkan Yardımcısı Atılkan, takım kaptanlarına Bozyazı Belediyesi tarafından müsabakaların anısına yaptırılan plaketleri verdi.

Çekilen kuraların ardından Mersin Pirireis Ortaokulu ile Hatay Namık Kemal Ortaokulu karşılaşması ile Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Grup Eleme maçları başladı. Müsabakalarda Mersin, Hatay, Niğde, Ankara, İstanbul, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Konya, Kayseri, Antalya ve Muğla’dan 12 ortaokulun kız voleybol takımları mücadele edecek.