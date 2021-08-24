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Ekonomi Yıldız Holding’den üst düzey iki atama
Ekonomi

Yıldız Holding’den üst düzey iki atama

Yıldız Holding’de Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü’ne Tuğçe Altınsoy atandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:04:00 -
Yıldız Holding’den üst düzey iki atama

İş Sürekliliği, Uyumluluk ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürlüğü’ne de Nihan Bağrul getirildi. Altınsoy, 2020 Mart ayından bu yana Yıldız Holding’de Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Altınsoy, yeni dönemde holdingin dijital iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik ve sponsorluk süreçlerine liderlik edecek. 2011’den bu yana Yıldız Holding’de çalışan Nihal Bağrul ise grup iştiraklerinin Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Çevre, Regülasyon, Operasyonel Mükemmellik, İş Sürekliliği ve Sürdürülebilirlik çalışmalarının yönetimi ile koordinasyonunu üstlenecek.

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